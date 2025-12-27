لميس الحديدي عن مباراة مصر وجنوب إفريقيا: روح عظيمة وأداء رجولي لم نره منذ سنوات

علّقت الإعلامية لميس الحديدي على فوز منتخب مصر على جنوب إفريقيا بهدف دون رد في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية، وتأهله رسميًا إلى دور الـ16، مؤكدة أن أداء الفريق كان مميزًا وروح اللاعبين رائعة.

وقالت الحديدي خلال برنامجها "الصورة" على قناة النهار: “هذه الروح العظيمة التي لم نرها من المنتخب منذ سنوات، أداء رجولي في الملعب”.

هجمات منتخب جنوب إفريقيا

وأضافت: "ثلاث نقاط غالية جدًا وضعتنا في صدارة المجموعة، لكن الأهم أن المنتخب قدّم أداءً رجوليًا عظيمًا وحشنا اللعب بهذا الشكل، رغم أننا كنا ناقصين لاعبًا لمدة 55 دقيقة بعد طرد محمد هاني، وكان الفريق كله حائط صد منيع أمام هجمات منتخب جنوب إفريقيا القوية".

وأشادت الحديدي بأداء اللاعبين: “الشناوي صخرة الحراسة، ومحمد صلاح تيم ليدر للفريق، وياسر إبراهيم صخرة دفاع”.

نصيحة لمحمد هاني

كما وجهت نصيحة لمحمد هاني وبقية اللاعبين: “ما حدث يجب أن يكون درسًا لمحمد هاني ولكل اللاعبين الاعتراض لا داعي له، لأنه ممكن يضيّع الفريق كله ويضعه تحت ضغط لمجرد الاحتجاج على القرارات خذوا بالكم من الكروت الصفراء والحمراء، ليست مسألة طرد فقط لشخص، لكنها تضغط على الفريق وتربك الأداء”.

كما أعربت عن إعجابها بالجمهور المغربي: “جمهور المغرب جمهور عظيم. الاستاد كان ممتلئًا فوق طاقته الاستيعابية، وكأننا في ستاد القاهرة الجماهير كانت حاضرة بقوة، أداء وهتافات وطبل ورقص. شكرًا لشعب أغادير وللشعب المغربي وجمهوره هذه عودة الروح للفريق والمشجع المصري”.

رسالة دعم لكابتن حسام حسن

وفي ختام حديثها، وجهت الحديدي رسالة دعم لكابتن حسام حسن: “أداء متميز حتى الآن، خاصة مباراة الأمس. وهذا وقت دعم حسام حسن، ولا صوت يعلو إلا صوت الدعم، ولا مكان للمحبطين”.