هل يفرض صندوق النقد الدولي شيئا على مصر في برنامج الإصلاح؟ رد حاسم من محمد معيط

أكد الدكتور محمد معيط المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي، أن الذهاب إلى صندوق النقد الدولي يكون استثناء وأخر مصدر لأي دولة من اجل سد أي فجوة تمويلية لديها.

وقال محمد معيط في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" في المناقشات مع صندوق النقد يجيي يقول نقلل دعم الطاقة في الموازنة فنقول الناس هتزعل وهيحصل زيادة في الأسعار ".

وتابع محمد معيط :" يرد علينا الصندوق ويقول نقوم بإعادة الهيكلة لتخفيف آثار رفع الدعم عن البنزين في مشروعات أخرى تعود بالنفع على الناس ويحدث تفاوض ومناقشات كثيرة".".

وأكمل محمد معيط :" مؤسسات التصنيف الدولية تتابع باستمرار مدى تحسن الوضع الاقتصادي ".

ولفت محمد معيط :" برنامجنا للإصلاح الاقتصادي مصري ونتعاون فيه مع صندوق النقد لتنفيذه وتحقيق التعافي الاقتصادي ".