صلاح يهدر.. كريستال بالاس يتوّج بدرع المجتمع بعد الفوز على ليفربول
التعادل السلبي يحسم نتيجة الشوط الأول بين كهرباء الإسماعيلية والجونة
رئيس الأعلى للإعلام يوجه بعقد ورشة لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي
رئيس الوزراء يتابع توفير المنتجات البترولية وموقف سداد مستحقات الشركاء الأجانب
أمين الفتوى: المال الموهوب من الأب في حياته لا يدخل في الميراث
سعر الدولار مساء اليوم 10-8-2025
8 أحياء.. الحكومة تحصر الأراضي غير المستغلة على الكورنيش للبدء في استثمارها
وفقا للقانون .. كل ماتريد معرفته عن ضوابط الرعاية النفسية والاجتماعية للمسنين
رئيس غرفة مطروح: مصر تسير بخطى ثابتة نحو الاقتصاد الأخضر
رسميًا.. رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025 علمي وأدبي
الإيجار القديم 2025 .. ماذا بعد انتهاء مهلة الـ 7 سنوات
مصر منارة العلم.. الشيخ مهاجري زيان يشارك في مؤتمر دار الإفتاء الدولي ممثلا عن سويسرا
محافظات

برنامج تدريبي لتأهيل مُعلمّي التربية الخاصة على مهارات التخاطب وتعديل السلوك

تعليم بني سويف
تعليم بني سويف

تنفذ مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة بني سويف برنامجاً تدريبيا، تحت رعاية المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، لتأهيل وتدريب معلمي ومعلمات التربية الخاصة على مهارات التخاطب وتعديل السلوك وعمل مقاييس الذكاء لذوي الاعاقة ، وذلك بالتعاون مع مؤسسة المنتصرين للتنمية وذوي الإعاقة.

وتابعت وكيل الوزارة  أمل الهواري _جانباً من التدريب الذي يُعقد بقاعة إدارة التدريب بالمديرية _ في حضور : غادة عبد الرؤوف مدير إدارة التدريب ، عماد فاروق حليم رئيس مجلس أمناء المؤسسة المنتصرين لذوي الإعاقة، تميم الحسيني مدير إدارة التربية الخاصة.

وخلال تفقدها قاعات التدريب حرصت وكيل الوزارة على التحاور مع المتدربين في محاور البرنامج التدريبي مستمعة لمقترحاتهم وآرائهم موجهة بضرورة الاستفادة من هذا البرنامج ولاسيما بأنه يدور حول فئة من فئات المجتمع التي توليه الدولة اهتماما كبيرا وتعمل على دمجهم في المجتمع.

وأشارت إلى حسن التنظيم والجهود الملموسة من مؤسسة المنتصرين لذوي الاعاقة وخاصة أن البرنامج التدريبي له أهمية منها تحسين الأداء الأكاديمي وتطوير مهارات المعلمين، وتحسين العلاقة بين المعلم والطالب.

من جهته وجه "فاروق" الشكر والتقدير لوكيل الوزارة على التعاون المثمر وتوفير كافة التيسيرات والمناخ الملائم للمتدربين وخروج التدريب بالشكل المطلوب وتحقيق الاستفادة منه والذي ينعكس بالايجاب على أبنائنا الطلاب من ذوي الإعاقة.

وأضاف أن البرنامج يتضمن عدة محاور (مهارات التخاطب ، اساسيات تعديل السلوك ، تقنيات تعديل السلوك ، وعمل مقياس الذكاء لذوي الاعاقة).

كما أضافت مدير إدارة التدريب أن البرنامج التدريبي بهدف إلى تدريب المعلمين على مهارات التخاطب وتعديل السلوك إلى جانب تزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة للتعامل بفاعلية مع الطلاب ، سواء من خلال تحسين مهارات التواصل لديهم أو من خلال تعديل السلوكيات غير المرغوبة مع خلق بيئة تعليمية إيجابية ، مشيرة إلى أن البرنامج يستمر لمدة 15 يوما ويستهدف معلمي ومعلمات التربية الخاصة والاخصائيين النفسيين بمدارس التربية الخاصة تمهيدا لتعميم البرنامج على جميع المدارس

