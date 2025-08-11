ضبط تشكيل عصابي بتهمة تزوير مستندات رسمية في بني سويف

أمر اللواء أسامة جمعة مدير أمن بني سويف، بتشكيل فريق بحث برئاسة اللواء محمد الخولي مدير إدارة البحث الجنائي، لسرعة كشف ملابسات واقعة تزوير مستندات رسمية منسوبة لجهات حكومية، بعد ورود معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تفيد بتورط تشكيل عصابي في التلاعب بالمحررات الرسمية بغرض التربح غير المشروع.

وعلى الفور كشف العقيد محمد عبداللطيف ، رئيس قسم مكافحة جرائم الأموال العامة ببنى سويف الواقعة، عقب تقنين الإجراءات القانونية واستصدار إذن من النيابة العامة، حيث تمكنت القوات من ضبط المتهم الأول «ح أ. ح. ح» موظف بمركز حركة بني سويف، لاتهامه باستخدام محررات مزورة عن عمد، حصل بموجبها على إجازات وصرف راتبه الشهري كاملًا دون وجه حق.

كما تم ضبط المتهم الثاني “أ ص. ع “، موظف بالشؤون الإدارية بمنطقة بريد بني سويف، وبحوزته 4 أختام منسوبة لجهات حكومية، ”و5 دفاتر مختومة على بياض” منسوبة لجهات حكومية، كان يستهدف استخدامها للتربح المادي من خلال استخراج محررات مزورة مقابل مبالغ مالية وبمواجهة المتهمين، اعترفا تفصيليًا بارتكابهما الوقائع، وأُحراز المستندات والأختام المضبوطة

وبدأت نيابة بني سويف الكلية مباشرة التحقيقات، حيث تم قيد القضية برقم 18001 لسنة 2025 جنح نيابة بني سويف الكلية.