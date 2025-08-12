أخبار بني سويف| ضبط تشكيل عصابي بتهمة تزوير مستندات رسمية وإزالة 155 مخالفة تعديات

نشر موقع صدى البلد عدة أخبار عن محافظة بني سويف خلال الـ 24 ساعة الماضية .. نرصدها فى التقرير التالي:

ضبط تشكيل عصابي بتهمة تزوير مستندات رسمية في بني سويف

أمر اللواء أسامة جمعة مدير أمن بني سويف، بتشكيل فريق بحث برئاسة اللواء محمد الخولي مدير إدارة البحث الجنائي، لسرعة كشف ملابسات واقعة تزوير مستندات رسمية منسوبة لجهات حكومية، بعد ورود معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة تفيد بتورط تشكيل عصابي في التلاعب بالمحررات الرسمية بغرض التربح غير المشروع.

وعلى الفور كشف العقيد محمد عبداللطيف ، رئيس قسم مكافحة جرائم الأموال العامة ببنى سويف الواقعة، عقب تقنين الإجراءات القانونية واستصدار إذن من النيابة العامة، حيث تمكنت القوات من ضبط المتهم الأول «ح أ. ح. ح» موظف بمركز حركة بني سويف، لاتهامه باستخدام محررات مزورة عن عمد، حصل بموجبها على إجازات وصرف راتبه الشهري كاملًا دون وجه حق.

محافظ بني سويف: إزالة 155 مخالفة ضمن حملات الموجة الـ27 لإزالة التعديات

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، سير العمل في حملات المرحلة الأولى من الموجة الــ 27 لإزالة التعديات، التي انطلقت السبت الماضي، تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة،ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومةللحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة كافة صور التعديات، في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة البناء المخالف

جاء ذلك خلال مناقشة المحافظ لتقرير، إدارة الأملاك الدولة، وتضمن الإشارة إلى أن إجمالي ما تم إزالته" على مدار يومي السبت والأحد "وصل إلى 155حالة (76حالة أملاك دولة + 79 زراعة)، وفي ظل تنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، وطبقاً لبرنامج زمنى الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية

محافظ بني سويف ينعي المستشار القانوني للمحافظة

نعى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ببالغ الحزن والأسى وفاة المستشار نادي محمد عبد اللطيف _ نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني لمحافظة بني سويف، والذي وافته المنية أمس ، داعياً المولى عزوجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنه فسيج جناته

كما يتقدم محافظ بني سويف بخالص التعازي والمواساة لأسرة الراحل ، الذي كان نموذجا في التفاني والإخلاص اتسم بالنزاهة والكفاءة طوال مسيرته القضائية والتنفيذية ، ولم يدخر جهدا من أجل تحقيق العدالة.