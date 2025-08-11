محافظ بني سويف ينعي المستشار القانوني للمحافظة

نعى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ببالغ الحزن والأسى وفاة المستشار نادي محمد عبد اللطيف _ نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني لمحافظة بني سويف، والذي وافته المنية أمس ، داعياً المولى عزوجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنه فسيج جناته

كما يتقدم محافظ بني سويف بخالص التعازي والمواساة لأسرة الراحل ، الذي كان نموذجا في التفاني والإخلاص اتسم بالنزاهة والكفاءة طوال مسيرته القضائية والتنفيذية ، ولم يدخر جهدا من أجل تحقيق العدالة.

وكان الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،قد بعث "صباح اليوم" ببرقية عزاء لأسرة الفقيد أعرب خلالها عن خالص العزاء والمواساة في وفاة الراحل ، والدعاء له بواسع الرحمة والمغفرة.