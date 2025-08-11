ضبط 30 توك توك غير مرخص ومخالف لخطوط السير في الزقازيق

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية على ضرورة إلتزام أصحاب مركبات التوكتوك بخطوط السير الممنوحه لهم ، مشدداً على ضرورة إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وكذلك التصدي لظاهرة التلوث الضوضائي الصادر عن إستخدام أصحاب التكاتك لآلات الصوت المرتفعة والمزعجة لما تسببه من إزعاج وقلق للمواطنين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ قامت إدارة مرور الشرقية بتشكيل فرق عمل تنتشر بشوارع مدينة الزقازيق لرصد سائقي مركبات التوكتوك غير المرخصة و المخالفة لخطوط السير وإتخاذ اللازم حيالهم و أسفرت الحملة عن التحفظ على ٣٠ مركبة توك توك خلال ٢٤ ساعة بمنطقة ( شارع المحافظة – القومية - الغشام - طلبةعويضة) ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها تصدياً لهذه الظاهرة السلبية التي تتسبب في إزعاج المواطنين.

شدد المحافظ على ضرورة استمرار تلك الحملات بشكل دورى بكافة مدن ومراكز المحافظة للتصدي بكل حزم لتلك الظاهرة.

وأشار المحافظ إلى أنه تستمر الأجهزة التنفيذية والأمنية فى شن حملاتها المفاجئة لضبط السائقين غير المتلزمين وإعادة الإنضباط للشارع واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.