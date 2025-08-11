قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تدريس المشروعات القومية لطلاب 5 ابتدائي في منهج الدراسات الاجتماعية المطور
صورة بـ3500 دولار تشعل الجدل.. حقيقة لقاء محمد رمضان مع لارا ترامب
لـ المصريين بالخارج .. احذر هذا الفعل يعرضك لغرامة مالية بالقانون
نقيب الصحفيين الفلسطينيين: أسرانا وصل عددهم 200 ومثلهم جرحى
أستراليا تنضم للقائمة.. العالم يعترف بالدولة الفلسطينية
الخارجية الألمانية: نطالب بإجراء تحقيق شامل وشفاف في اغتيال صحفيين بغزة
استقطاب استثمارات عالمية.. مدبولي يتابع خطط تنمية المنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي
أصعب 48 ساعة في أغسطس.. احذروا ذروة الموجة الحارة خلال ساعات
احلويتي .. تفاصيل صادمة في تحرش عضو هيئة تدريس بزميلته بجامعة أسيوط
الدبلوماسية الحازمة لفرض إدخال المساعدات.. خبير: مصر أول من استجاب لغزة تجسيدا لالتزامها الإنساني للشعب الفلسطيني
مسيرات إسرائيلية تحلق على ارتفاع منخفض في سماء الضاحية الجنوبية ببيروت
استصلاح 440 ألف فدان..رئيس الوزراء يتابع مشروعات شركة "تنمية الريف المصري"
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

تخلص من زوجته حرقا بالعاشر من رمضان والإعدام شنقاً كان مصيره.. تفاصيل جريمة هزت الشرقية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد الطحاوي

لم تكن تعلم أن من أسلمت نفسها إليه ليكون مصدر أمن وأمان لها هو السبيل الي نهايتها تلك النهاية التي كانت علي جميع السن سكان مدينة العاشر من رمضان نهاية كانت أقرب للبشاعة حيث تخلص زوج من زوجته عن طريق إشعال النار بها مستخدماً بنزين ليتخلص منها نهائيا ظنا منه انه بفعلته هذه سوف يخفي اثار جريمته البشعه ولكن كانت يقظة رجال الشرطة بالمرصاد..

يقظة رجال أمن العاشر من رمضان تكشف لغز الجريمة

الواقعة بدايتها عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية بلاغا يفيد العثور على جثة لربة منزل بها إصابات لحروق شديدة أدت إلي وفاتها وتم التحفظ على الجثة بثلاجة حفظ الموتي بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة والتي صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية.

فيما تمكن رجال مباحث قسم ثان العاشر من رمضان من ضبط المتهم "إبراهيم س ع ال" 34 سنة، حداد مسلح، مقيم بمدينة العاشر من رمضان، لاتهامه بقتل زوجته المجني عليها "هانم نعيم" 33 سنة ربة منزل إثر خلافات زوجية بينهما.

وتم التحفظ على المتهم وإحالته الي المحكمة العاجلة وتم تحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

إحالة المتهم بقتل زوجته حرقا الي مفتي الديار المصرية

فيما اصدرت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار نسيم علي بيومي رئيس المحكمة، وعضوية المستشارية محمد سامى بدة وشادي المهدي عبد الرحمن، وأحمد عيد سويلم، حكمها بالاعدام شنقاً لحداد لاتهامه بإنهاء حياة زوجته بمدينة العاشر من رمضان.

تعود أحداث القضية رقم 6295 لسنة 2024 جنايات قسم ثان العاشر من رمضان، المقيدة برقم 5785 لسنة 2024 كلي جنوب الزقازيق، ليوم 17 يونيو 2024، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهم "إبراهيم س ع ال" 34 عاما، حداد مسلح، مقيم بمدينة العاشر من رمضان، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامه بقتل زوجته المجني عليها "هانم نعيم" 33 سنة ربة منزل إثر خلافات زوجية بينهما.

وجاء في أمر الإحالة أنه قام المتهم بقتل المجني عليها عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها، وأعد لتنفيذ مخططه الإجرامي مادة معجلة للاشتعال (بنزين) وقداحة وتربص بها حتى سنحت له الفرصة بنومها مطمئنة، وما أن ظفر بها حتى سكب على جسدها البنزين وأشعل النيران في جسدها قاصدا من ذلك إزهاق روحها، فأحدث بها الإصابات والتي أودت بحياتها ثاني أيام عيد الأضحى المبارك من العام الماضي.

العاشر من رمضان الأجهزة الأمنية بالشرقية بثلاجة حفظ الموتي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين 11 أغسطس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين 11 أغسطس

أسعار الدواجن

هبوط حاد .. انخفاض أسعار الدواجن والبانيه اليوم الاثنين بالأسواق

أسعار السجائر اليوم

أسعار السجائر اليوم الشرقية للدخان بعد الزيادة الأخيرة.. كليوبترا بكام؟

تقليل الاغتراب 2025

تبدأ في هذا الموعد.. 8 شروط في مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب الثانوية العامة

الصلاة

حكم من نام عن صلاة العشاء واستيقظ وصلاها قبل الفجر بدقائق

محمود كهربا

الغندور عن انتقالات كهربا بين الأندية: حد فاهم حاجة؟

البلوجر لوليتا

قرار جديد من النيابة ضد البلوجر لوليتا.. مفاجأة بشأن الهاتف ووحدة التخزين

البلوجر لوليتا

بعد إخلاء سبيلها| مفاجأة في التقرير الشامل بحجم المعاملات المالية للبلوجر لوليتا

ترشيحاتنا

ثواب العمل فى اليوم الحار

الإفتاء توضح ثواب السعي على طلب الرزق في اليوم شديد الحر

الشيخ عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي البلنوري يمثّل الهند في مؤتمر الإفتاء

فضل سقيا الماء في الحر الشديد

فضل سقيا الماء في الحر الشديد.. الإفتاء تعدد ثوابها ومكانة فاعلها عند الله

بالصور

ضبط 30 توك توك غير مرخص ومخالف لخطوط السير في الزقازيق

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

نيو تشارجر العضلية ضد موستانج V8: مواجهة بين السرعة والقوة

دودج وموستانج
دودج وموستانج
دودج وموستانج

سيارات لا يستطيع اللصوص مقاومتها وأخرى يتجاهلونها

سرقة سيارة
سرقة سيارة
سرقة سيارة

طبق دايت آسيوى من المشروم والبروكلى

طبق دايت اسيوى من المشروم و البروكلى
طبق دايت اسيوى من المشروم و البروكلى
طبق دايت اسيوى من المشروم و البروكلى

فيديو

القبض على نوجا تاتو

بسبب فيديوهات وإيحاءات خادشة.. كواليس القبض على نوجا تاتو في عين شمس

القبض على البلوجر جومانا نستون

بسبب فيديوهات "غير لائقة".. كواليس القبض على جومانا نستون بتهمة خدش الحياء

المتهمين

القبض على المتهمين بالتعدي على عامل بمقهى في القليوبية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: تراهم يستوعبون؟!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي (55)

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: القرار الإسرائيلي نحو إعادة احتلال غزة.. الأبعاد العسكرية والإستراتيجية

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النتاج الفكري .. ما بين الزخم والثمرة

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: جريمة خبز.. حصار البطون قبل المدن

المزيد