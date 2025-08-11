تخلص من زوجته حرقا بالعاشر من رمضان والإعدام شنقاً كان مصيره.. تفاصيل جريمة هزت الشرقية

لم تكن تعلم أن من أسلمت نفسها إليه ليكون مصدر أمن وأمان لها هو السبيل الي نهايتها تلك النهاية التي كانت علي جميع السن سكان مدينة العاشر من رمضان نهاية كانت أقرب للبشاعة حيث تخلص زوج من زوجته عن طريق إشعال النار بها مستخدماً بنزين ليتخلص منها نهائيا ظنا منه انه بفعلته هذه سوف يخفي اثار جريمته البشعه ولكن كانت يقظة رجال الشرطة بالمرصاد..

يقظة رجال أمن العاشر من رمضان تكشف لغز الجريمة

الواقعة بدايتها عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية بلاغا يفيد العثور على جثة لربة منزل بها إصابات لحروق شديدة أدت إلي وفاتها وتم التحفظ على الجثة بثلاجة حفظ الموتي بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة والتي صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية.

فيما تمكن رجال مباحث قسم ثان العاشر من رمضان من ضبط المتهم "إبراهيم س ع ال" 34 سنة، حداد مسلح، مقيم بمدينة العاشر من رمضان، لاتهامه بقتل زوجته المجني عليها "هانم نعيم" 33 سنة ربة منزل إثر خلافات زوجية بينهما.

وتم التحفظ على المتهم وإحالته الي المحكمة العاجلة وتم تحرير محضر بالواقعة واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

إحالة المتهم بقتل زوجته حرقا الي مفتي الديار المصرية

فيما اصدرت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار نسيم علي بيومي رئيس المحكمة، وعضوية المستشارية محمد سامى بدة وشادي المهدي عبد الرحمن، وأحمد عيد سويلم، حكمها بالاعدام شنقاً لحداد لاتهامه بإنهاء حياة زوجته بمدينة العاشر من رمضان.

تعود أحداث القضية رقم 6295 لسنة 2024 جنايات قسم ثان العاشر من رمضان، المقيدة برقم 5785 لسنة 2024 كلي جنوب الزقازيق، ليوم 17 يونيو 2024، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهم "إبراهيم س ع ال" 34 عاما، حداد مسلح، مقيم بمدينة العاشر من رمضان، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامه بقتل زوجته المجني عليها "هانم نعيم" 33 سنة ربة منزل إثر خلافات زوجية بينهما.

وجاء في أمر الإحالة أنه قام المتهم بقتل المجني عليها عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها، وأعد لتنفيذ مخططه الإجرامي مادة معجلة للاشتعال (بنزين) وقداحة وتربص بها حتى سنحت له الفرصة بنومها مطمئنة، وما أن ظفر بها حتى سكب على جسدها البنزين وأشعل النيران في جسدها قاصدا من ذلك إزهاق روحها، فأحدث بها الإصابات والتي أودت بحياتها ثاني أيام عيد الأضحى المبارك من العام الماضي.