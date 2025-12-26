طائرة الحداد.. ألمانيا تعتذر عن تحليل الصندوق الأسود.. وبريطانيا البديل

أعلنت السلطات الليبية اليوم الجمعة أن ألمانيا اعتذرت عن إجراء تحليل الصندوق الأسود لطائرة فالكون 50 التي تحطمت في أنقرة الثلاثاء الماضي وكان على متنها محمد الحداد رئيس أركان قوات الدبيبة وعدد من القادة العسكريين.

الصندوق الأسود لطائرة محمد الحداد

وأكدت لجنة الطرابلسي التي تحقق في حادثة سقوط طائرة محمد الحداد ومرافقيه، أن ألمانيا اعتذرت عن إجراء تحليل الصندوق الأسود، لعدم توفر الإمكانيات الفنية لديها للتعامل مع هذا النوع من الطائرات.

وأوضحت اللجنة أنه تم الاتفاق بالإجماع بين اللجنة الليبية ومصلحة الطيران والمدعي العام التركي والنائب العام الليبي على اختيار بريطانيا كجهة محايدة لاستكمال الإجراءات الفنية اللازمة.

تفاصيل تحطم طائرة الحداد في أنقرة

وأشارت لجنة الطرابلسي إلى أنها اطلعت على عرض مفصل لمجريات الحادث منذ وصول الطائرة إلى تركيا وحتى اختفائها من الرادار، مع استعراض الخطوات التي اتُخذت منذ اللحظات الأولى للواقعة، بالإضافة إلى الإجراءات التي اتخذت منذ لحظة البلاغ عن الحادث، واستكمال إجراءات تحليل الحمض النووي (DNA)، والتعرف على رفات الشهداء بدقة بعد مطابقة العينات مع ذويهم.