تموين المنيا تواصل حملاتها المكثفة وتضبط 45 مخالفة متنوعة

واصلت مديرية التموين بالمنيا حملاتها الرقابية المكثفة على المخابز والأسواق والبدالين التموينيين بمختلف مراكز المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بالتنسيق مع مباحث التموين ومديريات الصحة والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك، لضبط المنظومة التموينية وحماية حقوق المواطنين في الحصول على خبز وسلع غذائية آمنة ومطابقة للمواصفات.

وأوضح المهندس عبد الباسط عبد النعيم، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات أسفرت عن تحرير 45 مخالفة تموينية متنوعة، منها 25 مخالفة بالمخابز البلدية، شملت “نقص وزن، وعدم وجود ميزان، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم إعطاء بون صرف، وعدم الاحتفاظ بالسجلات”.

مخالفات تموينية

كما تم تحرير 20 مخالفة في الأسواق تضمنت “عدم وجود شهادات صحية أو فواتير، وعدم الإعلان عن الأسعار، وذبح خارج المجازر الحكومية، وسلع مجهولة المصدر، وشهادات صحية، وتجار تموينيين”، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.