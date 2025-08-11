لحماية عمال النظافة.. محافظ المنيا يوجه بوقف العمل خلال ساعات الذروة

أصدر اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، توجيهات عاجلة بمنع مباشرة عمال النظافة أعمالهم في الشوارع والميادين تحت أشعة الشمس خلال ساعات الذروة من الساعة 12 ظهراً وحتى 4 عصرًا، وذلك حفاظًا على صحتهم وسلامتهم في ظل الارتفاع الكبير لدرجات الحرارة الذي تشهده المحافظة حاليًا.

وأوضح المحافظ أن القرار يأتي تنفيذًا للتوصيات الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية بشأن مخاطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة خلال فترات الذروة، موجهاً رؤساء المراكز و الأحياء بإعادة توزيع المهام في الفترات الصباحية المبكرة والمسائية، بما يضمن استمرار مستوى النظافة والخدمات المقدمة للمواطنين دون الإضرار بالعاملين.

عمال النظافة

وأكد محافظ المنيا تقديره لجهود عمال النظافة ودورهم الحيوي في الحفاظ على المظهر الحضاري للمدن والقرى، مشددًا على أن سلامتهم أولوية قصوى لدى المحافظة.

وناشدت محافظة المنيا المواطنين تجنّب التعرض المباشر لأشعة الشمس، وضرورة اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة، مثل ارتداء القبعات الواقية وشرب كميات كافية من المياه، حفاظًا على الصحة العامة والحد من مخاطر الإجهاد الحراري وضربات الشمس.