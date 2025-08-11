المنيا: إصدار 1188 ترخيص إعلان والمرور على 1630 محلًا ضمن حملات إزالة الإعلانات العشوائية

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، استمرار الحملات التفتيشية لمراجعة وضبط الإعلانات واللافتات في جميع أنحاء المحافظة، ومنع استغلال المساحات الإعلانية دون وجه حق، مع تقنين أوضاع اللافتات والدعاية، وذلك في إطار تفعيل الرقابة على كافة القطاعات والمرافق الخدمية، بما يساهم في تحسين المظهر الحضاري وتحقيق بيئة منظمة للمواطنين، وفقًا للقوانين المعمول بها، وبما يضمن الانضباط في المساحات العامة.

واستعرض المحافظ جهود إدارة الإعلانات خلال شهر يوليو الماضي، حيث تم إصدار 1188 ترخيص إعلان داخل نطاق الوحدات المحلية التسع، منها 418 ترخيصًا بالقرى، إلى جانب تنفيذ 150 حملة لرفع وإزالة الإعلانات المخالفة والعشوائية، شملت المرور الميداني على 1630 محلًا عامًا.

وقالت أسماء عاشور، مدير إدارة الإعلانات، أن سيارة المركز التكنولوجي المتنقلة استقبلت 900 طلب ترخيص، كما تم التنبيه على أصحاب المحال التجارية بسرعة إنهاء إجراءات الترخيص، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأضافت أن الإدارة تعمل على تكثيف الحملات في عدد من الوحدات القروية، وإعداد خطة عمل للمواقع المستهدفة خلال الفترة المقبلة، بهدف تقنين الأوضاع والحفاظ على المرافق والممتلكات العامة.