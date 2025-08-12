مخالفاً التوقعات.. معدل التضخم في أميركا يسجل 2.7% على أساس سنوي

سجّل مؤشر أسعار المستهلكين، وهو مقياس رئيسي للتضخم، فى الولايات المتحدة الأمريكية ارتفاعاً سنوياً في يوليو بأقل من المتوقع، في وقت تواصل فيه الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب تأثيرها على الاقتصاد.

أظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل الأميركي، الثلاثاء، أن المؤشر ارتفع على أساس معدل موسمياً بنسبة 0.2% خلال الشهر، وبنسبة 2.7% على أساس سنوي، مقارنة بتوقعات «داو جونز» البالغة 0.2% و2.8% على التوالي.

وباستثناء أسعار الغذاء والطاقة، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بنسبة 0.3% في الشهر و3.1% على أساس سنوي، مقابل توقعات عند 0.3% و3%. ويُعد التضخم الأساسي مؤشراً مفضلاً لدى مسؤولي الفدرالي لقياس الاتجاهات طويلة الأجل.