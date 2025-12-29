أخبار التوك شو.. مخزون السلع الإستراتيجية في البلاد آمن.. صلاح خارج حسابات مواجهة أنجولا.. زعيم كوريا الشمالية يشرف على إطلاق صاروخ باليستي

تناولت برامج التوك شو، عددًا من الموضوعات المهمة، نرصد أبرزها في سياق التقرير التالي:

شريف عبد القادر: صلاح خارج حسابات مواجهة أنجولا

أكد الناقد الرياضي شريف عبد القادر أن النجم محمد صلاح لن يشارك في مباراة الغد أمام منتخب أنجولا، وذلك ردًا على تساؤل الإعلامي أحمد موسى حول موقف صلاح من خوض اللقاء.

وزير التموين: مخزون السلع الإستراتيجية في البلاد آمن

أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن مخزون السلع الاستراتجية في البلاد بشكل أمن ويفوق الستة أشهر بشكل عام قائلاً: "المخزون الاستراتيجي من السلع بشكل عام يفوق الستة أشهر.

شريف فاروق: لا توجد أي نية لتحريك أسعار السلع التموينية

وأجاب الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، على سؤال الإعلامية لميس الحديدي حول ما إذا كانت قيمة الدعم النقدي ستظل ثابتة عند 50 جنيهًا للفرد في عام 2026 أم أن هناك نية لتحريكها، قائلًا: "هناك اتجاه عام للزيادة، فخمسون جنيهًا لا تفي باحتياجات وتطلعات المواطن، ومن ثم فإن المواطن يحصل اليوم على منتجات تتجاوز قيمتها المائة جنيه بنفس قيمة الخمسين جنيه وهذه هي الفلسفة من السلع المدعومة ".

رئيس وزراء الصومال: خطة إسرائيلية لتهجير الفلسطينيين في صوماليلاند

أكد حمزة عبدي، رئيس وزراء الصومال، أنه لا حق لأحد أن يهجر إخواننا الفلسطينيين من أرضهم فهي أرضهم ولهم الحق في العيش فيها.

وأضاف حمزة عبدي رئيس وزراء الصومال، في مداخلة مصورة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الفلسطينيين أحرار ولهم الحق في إقامة دولة مستقلة على أرضهم.

الوطنية للانتخابات: استقبال 26 شكوى في اليوم الثاني من جولة الإعادة

قال المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إنه تم استقبال 26 شكوى من خلال الخط الساخن في اليوم الثاني بجولة الإعادة في 19 دائرة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب.

أحمد موسى: بريطانيا تأوي الإرهابيين لاستخدامهم في التوقيت المناسب

أكد الإعلامي أحمد موسى أن أيمن السباعي الذراع الأيمن لأيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة مقيم في بريطانيا الآن، والتي تأوي عددا كبيرا من الإرهابيين الدوليين؛ لاستخدامهم في التوقيت المناسب.

زعيم كوريا الشمالية يشرف على تدريب إطلاق صاروخ باليستي

أعلنت وكالة الأنباء المركزية الكورية، أن زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، يشرف على تدريب إطلاق صاروخ استراتيجي.

وصرح زعيم كوريا الشمالية، بأن برنامج الردع النووي هدفه مواجهة التهديدات الأمنية.

وزير الخارجية: مصر قدمت 72% من إجمالي المساعدات لقطاع غزة

أكد بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، أن معبر رفح كان يعمل من الجانب المصري، حتى أنه كان هناك العديد من شاحنات المساعدات المتواجدة من الجانب المصري، مؤكدا أن تدمير المعبر من الجانب الفلسطيني وعدم السماح لأي مواد تدخل على الإطلاق كان المشكلة الأساسية.

لا نساوم على المبادئ.. وزير الخارجية: مصر تلقت عروضا كبيرة وسخيَّة للموافقة على مخطط التهجير

أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، أنه كانت هناك عروضا كبيرة وعروضا سخية؛ للموافقة على مخطط التهجير، ولكن الموقف المصري لا يساوم على المبادئ، وكان لها رفض قاطع لتصفية القضية الفلسطينية.