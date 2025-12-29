وزير الخارجية: مصر كانت سباقه دائما في إدانة العدوان الإسرائيلي المتكرر على الأرض السورية

أكد بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، أن ما يحدث في سوريا هو يؤثر على مصر تاثيرا مباشرا، مشيرا إلى أنه نحن مع الإستقرار بالاضافه إلى أن مصر كانت سباقه دائما في إدانه العدوان الاسرائيلي المتكرر على الارض السوريه، وأيضا إدانه استمرار الاحتلال الاسرائيلي للاراضي السوريه.

وقال بدر عبد العاطي، خلال لقاء له لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أن هناك يعني بعض النصائح التي نقدمها لأشقائنا في سوريا للحفاظ على وحده الدوله السوريه، وعلى استقرارها وعدم إعطاء ذرائع لإسرائيل او لغيرها للتدخل في الشأن السوري بحجه الدفاع عن الأقليات.

وتابع وزير الخارجية، أن ما نقوله لأشقائنا في سوريا أن هناك مسألتين لابد من ان التعامل معهما، الأولى هي الشموليه في العمليه السياسيه وتقديم كل الدعم والحمايه لكل الاقليه السوريه، والثانيه مسأله المقاتلين الأجانب ومكافحه الإرهاب.