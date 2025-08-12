قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الوزير: ضم الصناعات المغذية للسيارات إلى قائمة الـ28 صناعة المستفيدة من الحزم الاستثمارية
زلزال بقوة 6.5 درجة يضرب بابوا شرقي إندونيسيا
مدبولي يؤكد استعداد مصر لدعم الاستثمارات المشتركة ومشروعات الربط الكهربائي مع الأردن
وزير التجارة الأسبق ينعى علي المصيلحي: فقدنا مسؤولًا وطنيًا مخلصًا
انطلاق مؤتمر صناعة المفتي الرشيد
إطلاق اسم فهمي عمر على ورشة عمل لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي
مدبولي: الاستثمار في قدرات شبابنا هو الثروة الحقيقية لمصر
رابط الحصول على نتيجة تنسيق الجامعات المرحلة الثانية 2025
مفتي الجمهورية: الذكاء الاصطناعي يجب أن يكون أداة مساعدة للمفتي لا بديلاً عنه
غزة .. سبب مشكلات رئيس أركان جيش الاحتلال مع وزير دفاعه
رئيسا وزراء مصر والأردن يشهدان توقيع 10 وثائق في مجالات تخدم تعزيز التعاون الثنائي
شاكر محظور من مرتب آخر الشهر لـ 100 مليون جنيه غسيل وكسب غير مشروع
محافظات

تحرير 60 محضر مخالفات وضبط 2 طن زيت مجهول المصدر بالباجور في المنوفية

حملات تموينية في المنوفية
حملات تموينية في المنوفية
مروة فاضل

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، استمرار جهود الأجهزة التنفيذية والرقابية في شن حملاتها التفتيشية ومواصلة الضربات الاستباقية لضبط المخالفين واستهداف المتلاعبين للتصدي لجميع الممارسات الاحتكارية للقضاء على جشع التجار ومراقبة حركة الأسواق، فضلاً عن ضبط الأسعار والتأكد من مدى توافر جميع السلع الغذائية والأساسية واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين حفاظاً على حقوق المواطنين.

وقامت اللجنة المشكلة بقرار محافظ المنوفية رقم (797) للمرور الدوري على جميع الجهات التي تقدم أنشطة تجارية واستهلاكية ومنافذ الأغذية والمخابز البلدية للوقوف على قانونيتها ومطابقتها الاشتراطات الصحية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف منها، حيث شنت اللجنة المشكلة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور والهيئة القومية لسلامة الغذاء ومديرية التموين وهيئة الدواء ومباحث تموين المنوفية حملة تفتيشية مكبرة على المحلات وثلاجات اللحوم والاسماك لمتابعة الأسعار وجودة المنتجات المعروضة.

أسفرت عن تحرير 60 محضر مخالفات، وإنذارات بالغلق لمخالفة الاشتراطات الصحية والبيئية، وضبط 2 طن زيت مجهول المصدر، وإعدام كميات من اللحوم والدواجن والمواد الغذائية غير الصالحة للاستخدام الآدمي.  

وشدد محافظ المنوفية على استمرار تكثيف الرقابة الميدانية الصارمة على الأسواق وجميع المحلات لضبط الأسعار والسلع مجهولة المصدر وغير الصالحة للاستهلاك، والتأكد من توافر السلع الأساسية للمواطنين، والتصدي لجميع الممارسات الاحتكارية والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري، وضرورة رصد ومتابعة شكاوى المواطنين، وسرعة الاستجابة الفورية بما يحقق رضا المواطن.

البلوجر ياسمين

طلع راجل .. صدمة على السوشيال ميديا بعد القبض على البلوجر ياسمين| صور

تنسيق الجامعات 2025

الأماكن الشاغرة بالمرحلة الثالثة في تنسيق الجامعات 2025

البلوجر ياسمين

بعد القبض عليها .. ياسمين تخلي الحجر يلين ليست أنثى وتواجه 3 اتهامات

نتيجة المرحلة الثانية 2025

رابط سريع.. احصل علي نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025

أفضل سورة لسداد الدين

أفضل سورة تقرأ لسداد الدين.. النبي أوصى بتلاوتها قبل الفجر

ليست أنثى.. قرار عاجل ضد البلوجر الشهيرة بـ«ياسمين تخلي الحجر يلين»

ليست أنثى.. قرار عاجل ضد البلوجر الشهيرة بـ«ياسمين تخلي الحجر يلين»

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الثلاثاء

سعر الدولار الأمريكي

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 12-8-2025

المتهم

القبض على سائق سيارة نقل صدم شخصا وابنته بالطريق الدائري

المتهم

الراجل مات.. القبض على عاطل دهس شخصا بسبارته في عين شمس

كلب - أرشيفية

بـ عصا خشبية.. حبس المتهم بالتعدى بالضرب على كلب الجيزة

بالصور

طريقة تحضير سمك السلمون المشوي مع التتبيلة اللذيذة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجزر؟

بعد إعلان خطوبتها من كريستيانو.. 10 صور صادمة لـ جورجينا

مخاطر غير متوقعة.. ماذا يحدث للجسم عند تناول الفسيخ؟

منال الشرقاواي

منال الشرقاوي تكتب: التتر السينمائي.. حكاية ما قبل البداية وما بعد النهاية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: انتقادات تعدت الحدود.. متى نتعلم فن التعليق على الآخر؟

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: العالم على حافة الانهيار البيئي

د. ثروت امبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الإدارة المستدامة للموارد المائية في مصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: تراهم يستوعبون؟!

