قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية يستعرض محددات الموقف المصرى من التطورات الإقليمية مع ممثلي وسائل الإعلام الأجنبية المعتمدة بمصر
رئيس الوزراء يشهد توقيع عقد إنشاء مصنع مجموعة سايلون الصينية للإطارات
الصحة: حريق محدود دون إصابات بمستشفى حلوان العام
لا إصابات.. تفاصيل حريق مستشفى حلوان العام| صور
إكسترا نيوز: مئات الشاحنات تقف في طوابير طويلة تنتظر الدخول إلى غزة
الأرصاد توجه تحذيرا عاجلا للمواطنين بشأن ارتفاع درجات الحرارة
انتحال صفة طبيب وأدوية مهربة وبدون ترخيص.. غلق مستشفى المحروسة بالجيزة ودايت بالمنوفية
في ذكراه.. قصة تحول سمير الإسكندراني من اليهودية إلى الإسلام
جنوب إفريقيا تدين أمريكا بسبب تقرير حقوق إنسان
105 أعضاء ينتظرون مقعدهم في مجلس الشيوخ بعد الجولة الأولى.. 100 بالتعيين و5 بالإعادة
48 ساعة غليان.. الأرصاد تحذر من ذروة الموجة الحارة ودرجات الحرارة
تأخير الساعة 60 دقيقة إيذانًا بانتهاء التوقيت الصيفي في هذا الموعد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

48 ساعة غليان.. الأرصاد تحذر من ذروة الموجة الحارة ودرجات الحرارة

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

حذّرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر من موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد خلال اليوم الأربعاء وغدًا الخميس، مشيرة إلى أن ذروة هذه الموجة ستكون خلال الـ48 ساعة المقبلة.

وصرّحت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد، أن البلاد تشهد ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة تجاوز المعدلات الطبيعية بـ5 إلى 6 درجات مئوية، نتيجة تأثير امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا.

 درجات حرارة قياسية: القاهرة تتجاوز 40 درجة والصعيد يقترب من 50

أوضحت "غانم" في تصريحات تلفزيونية أن درجات الحرارة على القاهرة الكبرى تصل إلى 41 درجة مئوية اليوم، وتبلغ 42 درجة غدًا الخميس، بينما تسجل محافظات الصعيد ما بين 48 إلى 49 درجة في الظل، وهي درجات تقترب من "نصف درجة الغليان"، حسب وصفها.

وأكدت هيئة الأرصاد أن التحسن في الأحوال الجوية متوقّع بدءًا من يوم السبت المقبل، حيث تنكسر الموجة الحارة تدريجيًا، وتنخفض درجات الحرارة لتعود إلى معدلاتها الطبيعية.

 الأرصاد تجدد نداءها للمواطنين:

تجنّب الخروج في أوقات الذروة (من 12 ظهرًا حتى 4 عصرًا).

الإكثار من شرب السوائل وتجنّب المجهود البدني.

الحذر الشديد في الصعيد والمناطق الداخلية حيث تصل درجات الحرارة لمستويات خطرة.

ارتداء ملابس فاتحة وفضفاضة.

حالة الطقس الطقس اليوم درجات الحرارة في مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

تكليف دفعة 2023.. خبر صادم من الأمين العام لنقابة أطباء الأسنان

حديقة الحيوان

باقى أسابيع على افتتاحها.. سعر تذكرة حديقة الحيوان بالجيزة

الإيجار القديم

التسجيل بدأ.. كيف تحصل على شقة بديلة للإيجار القديم؟

أسعار الدواجن

هبوط مستمر.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

الرئيس عبد الفتاح السيسي

لأول مرة.. الرئيس السيسي يكشف مخطط استخدام المياه كسلاح ضد مصر.. ويراهن على وعي المصريين

مجلس الشيوخ

ننشر أسماء الفائزين بانتخابات مجلس الشيوخ بالنظام الفردي

مشغولات ذهبية

انخفض .. أعلى سعر لجرام الذهب اليوم الأربعاء 13-8-2025

التقلبات الجوية

تقلبات جوية تضرب مصر.. سيول محتملة في سيناء وطقس شديد الحرارة بالقاهرة

ترشيحاتنا

تامر هجرس

تامر هجرس يخطف الأضواء بصور من عطلتة الصيفيه.. شاهد

كارولين عزمي

كارولين عزمي تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور عبر إنستجرام

أحمد جمال

أحمد جمال يحيى حفلا غنائيا فى مهرجان القلعة.. 20 أغسطس

بالصور

بملابس رياضية.. ياسمين صبري تبهر متابعيها

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

جربتِ الملوي المغربي من قبل؟ اكتشف السر وراء توريقه

جربتِ الملوي المغربي من قبل؟ إكتشف السر وراء توريقه
جربتِ الملوي المغربي من قبل؟ إكتشف السر وراء توريقه
جربتِ الملوي المغربي من قبل؟ إكتشف السر وراء توريقه

على البحر .. هنا الزاهد تخطف الأنظار بظهورها

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

سريعة ولذيذة.. طريقة عمل بان كيك التفاح في المقلاة | اعرفي المقادير

طريقة عمل بان كيك التفاح
طريقة عمل بان كيك التفاح
طريقة عمل بان كيك التفاح

فيديو

نوال الزغبي

نوال الزغبي تقترب من نصف مليون مشاهدة بأحدث أغانيها «الله كبير» |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

منال الشرقاواي

منال الشرقاوي تكتب: التتر السينمائي.. حكاية ما قبل البداية وما بعد النهاية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: انتقادات تعدت الحدود.. متى نتعلم فن التعليق على الآخر؟

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: العالم على حافة الانهيار البيئي

د. ثروت امبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الإدارة المستدامة للموارد المائية في مصر

المزيد