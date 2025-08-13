48 ساعة غليان.. الأرصاد تحذر من ذروة الموجة الحارة ودرجات الحرارة

حذّرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر من موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد خلال اليوم الأربعاء وغدًا الخميس، مشيرة إلى أن ذروة هذه الموجة ستكون خلال الـ48 ساعة المقبلة.

وصرّحت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد، أن البلاد تشهد ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة تجاوز المعدلات الطبيعية بـ5 إلى 6 درجات مئوية، نتيجة تأثير امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا.

درجات حرارة قياسية: القاهرة تتجاوز 40 درجة والصعيد يقترب من 50

أوضحت "غانم" في تصريحات تلفزيونية أن درجات الحرارة على القاهرة الكبرى تصل إلى 41 درجة مئوية اليوم، وتبلغ 42 درجة غدًا الخميس، بينما تسجل محافظات الصعيد ما بين 48 إلى 49 درجة في الظل، وهي درجات تقترب من "نصف درجة الغليان"، حسب وصفها.

وأكدت هيئة الأرصاد أن التحسن في الأحوال الجوية متوقّع بدءًا من يوم السبت المقبل، حيث تنكسر الموجة الحارة تدريجيًا، وتنخفض درجات الحرارة لتعود إلى معدلاتها الطبيعية.

الأرصاد تجدد نداءها للمواطنين:

تجنّب الخروج في أوقات الذروة (من 12 ظهرًا حتى 4 عصرًا).

الإكثار من شرب السوائل وتجنّب المجهود البدني.

الحذر الشديد في الصعيد والمناطق الداخلية حيث تصل درجات الحرارة لمستويات خطرة.

ارتداء ملابس فاتحة وفضفاضة.