حالة الطقس في فلسطين .. استمرار الموجة الحارة مع فرص سقوط الأمطار

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية الفلسطينية اليوم الأربعاء أن ذروة الموجة الحارة ستكون اليوم حيث يكون الجو شديد الحرارة لتصبح درجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 10-11 درجات مئوية.

وأوضحت الأرصاد الجوية الفلسطينية أن هناك فرصة لأمطار متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الجنوبية والشرقية الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

وأشارت الأرصاد الفلسطينية إلى أنه في ساعات المساء والليل ييكون الجو دافئاً في معظم المناطق ومغبرا أحيانا، الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وفيما يتعلق بالطقس غدا الخميس، فإن الحرارة المرتفعة تستمر في انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 8-9 درجات مئوية، الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.