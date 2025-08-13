في اتصال هاتفي.. ماذا قال بوتين لزعيم كوريا الشمالية بشأن قمة ألاسكا مع ترامب؟

أعلن الكرملين مساء الثلاثاء أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى اتصالاً هاتفياً مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، وأطلعه على المحادثات المقررة بينه وبين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ألاسكا هذا الأسبوع.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية في وقت لاحق نبأ اتصال الزعيمين دون ذكر الاجتماع المقرر يوم الجمعة بين بوتين وترامب.

وناقش كيم وبوتين تطور العلاقات بين البلدين بموجب اتفاقية شراكة استراتيجية وُقعت العام الماضي، "مؤكدةً رغبتهما في تعزيز التعاون في المستقبل"، وفقاً لوكالة الأنباء المركزية الكورية.

أعرب بوتين عن تقديره لمساعدة كوريا الشمالية في "تحرير" منطقة كورسك غرب روسيا في الحرب ضد أوكرانيا، و"الشجاعة والبطولة وروح التضحية التي أظهرها أفراد جيش الشعب الكوري".

أرسلت كوريا الشمالية أكثر من 10 آلاف جندي لدعم الحملة الروسية في غرب روسيا في الصراع الأوكراني، ويعتقد أنها تخطط لنشر قوات أخرى، وفقا لتقييم استخباراتي كوري جنوبي.