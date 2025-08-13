يحمل «مواد خطرة».. قطار يخرج عن مساره في ولاية تكساس الأمريكية

أفادت السلطات الأمريكية اليوم الأربعاء بأن قطارًا يحمل مواد خطرة خرج عن مساره في ولاية تكساس، وتحديدًا بمقاطعة بالو بينتو.

وقالت السلطات الأمريكية إن الحادث وقع حوالي الساعة الثانية ظهرًا بالتوقيت المحلي، فوق جسر للسكك الحديدية على طريق كولفيل، على بُعد حوالي ميلين شرق جوردون، تكساس، وفقًا لخدمات الطوارئ في مقاطعة بالو بينتو.

وأكدت شركة يونيون باسيفيك للسكك الحديدية لشبكة ABC News أن القطار كان تابعًا لها. وقد خرج حوالي 35 عربة من عربات يونيون باسيفيك عن مسارها.

وأوضحت يونيون باسيفيك عدم إصابة أي شخص في الحادث.

وأضافت خدمات الطوارئ في مقاطعة بالو بينتو عدم وجود أي تسرب في العربات، وأن فرق العمل متواجدة في موقع الحادث، لتخفيف الأضرار والمخاطر.

وأكد مسئولو المقاطعة أن مسئولي الإطفاء "يتعاملون بحذر" مع الحادث، "ويتم التعامل مع الحادث على أنه حالة تتعلق بمواد خطرة".

ويجري التحقيق في سبب خروج القطار عن مساره.