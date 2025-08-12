وزير الخارجية الأمريكي: لا سلام في غزة ما دامت حماس موجودة

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن الحرب في غزة "ستنتهي في اليوم الذي لا تكون فيه حماس تهديدا عسكريا"، مؤكدا أن "السلام في غزة غير ممكن بوجود حماس".

وأضاف روبيو في تصريحات صحفية: "عملنا على التوصل إلى وقف لإطلاق النار، لكن رفض حماس لذلك يجعلها في حالة حرب مع الناس في القطاع".

وفي سياق متصل، شددت الخارجية الأمريكية على أنها "لن تملي على إسرائيل ما عليها فعله في غزة أو من تسمح بدخولهم ومن تمنعهم"، في إشارة إلى الموقف الأمريكي الداعم لحرية القرار الإسرائيلي.

من جهة أخرى، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن متظاهرين احتشدوا أمام مقر إقامة مدير مؤسسة "غزة الإنسانية" في تل أبيب، ورفعوا شعارات تتهم المؤسسة بارتكاب "إبادة جماعية".