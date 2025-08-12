قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
«حماس» تشيد بجهود مصر بقيادة الرئيس السيسي فيما يخص وقف الحرب في غزة
هل الاحتفال بالمولد النبوي حرام؟.. الإفتاء تحسم الجدل
لأول مرة.. الرئيس السيسي يكشف مخطط استخدام المياه كسلاح ضد مصر.. ويراهن على وعي المصريين
«مهاجم لا غنى عنه».. فيريرا يجدّد ثقته في «شيكو بانزا» قبل مواجهة المقاولون
يحمل «مواد خطرة».. قطار يخرج عن مساره في ولاية تكساس الأمريكية
دونجا: بصمات فيريرا واضحة مع الزمالك.. ومباراة مودرن «جرس إنذار» للأهلي
رجل أعمال فلسطيني يكشف كواليس ترشيحه لإدارة قطاع غزة
لفتة إنسانية من إمام عاشور تثير الإعجاب داخل الوسط الرياضي | تفاصيل
«الغندور» يُهنئ حسام البدري ببطولة الدوري الليبي مع أهلي طرابلس
حاول يغتصبنـ،،ـي .. اعترافات مثيرة في قضية سارة خليفة | نص التحقيقات
منتخب مصر يستعد لكأس العرب بمعسكر في الإسماعيلية ومواجهتين أمام تونس
حبس 5 متهمين لاقتحامهم العناية المركزة بمستشفى دكرنس العام والاعتداء على الأطباء
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

وزير الخارجية الأمريكي: لا سلام في غزة ما دامت حماس موجودة

محمود عبد القادر

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن الحرب في غزة "ستنتهي في اليوم الذي لا تكون فيه حماس تهديدا عسكريا"، مؤكدا أن "السلام في غزة غير ممكن بوجود حماس".

وأضاف روبيو في تصريحات صحفية: "عملنا على التوصل إلى وقف لإطلاق النار، لكن رفض حماس لذلك يجعلها في حالة حرب مع الناس في القطاع".

وفي سياق متصل، شددت الخارجية الأمريكية على أنها "لن تملي على إسرائيل ما عليها فعله في غزة أو من تسمح بدخولهم ومن تمنعهم"، في إشارة إلى الموقف الأمريكي الداعم لحرية القرار الإسرائيلي.

من جهة أخرى، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن متظاهرين احتشدوا أمام مقر إقامة مدير مؤسسة "غزة الإنسانية" في تل أبيب، ورفعوا شعارات تتهم المؤسسة بارتكاب "إبادة جماعية".

تنسيق الجامعات 2025

غير متوقع.. 24 كلية طب تفتح أبوابها أمام طلاب المرحلة الثالثة بتنسيق الجامعات 2025

الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان

الصحة توافق على تكليف خريجي المعاهد العليا بعد الدبلوم فوق المتوسط

وزير التربية والتعليم

"حولوهم لمدارس عربي" .. قرار عاجل ضد طلاب اللغات غير المسددين للمصروفات

موعد انكسار الموجة الحارة

الحرارة قربت على الـ50.. موعد انكسار الموجة الحارة

تكليف دفعة 2023.. خبر صادم من الأمين العام لنقابة أطباء الأسنان

السيارة المسروقة

أكشن في شارع فيصل.. لص يدهس 3 أشخاص وينهي حياة أجنبية أثناء الهروب

سارة خليفة

أبوس إيدك بلاش تفضحيني.. ماذا حدث مع سارة خليفة والسواق.. التحقيقات تكشف المستور

تعدى على طبيية

عقب الحكم.. أسرة الطبيبة المتعد.ى عليها ووالدتها: الحكم سريع وأثلج صدورنا

مخالفات المرور

رابط دفع والاستعلام عن مخالفات المرور

حديقة الحيوان

باقى أسابيع على افتتاحها.. سعر تذكرة حديقة الحيوان بالجيزة

يشكل البلاستيك خطرا كبيرا على زيادة معدلات الوفيات

دراسة: 13% من وفيات القلب ناجمة عن مركبات بلاستيكية

للمبتدئين | الفرق بين زيت الديزل وزيت البنزين

صادم.. استبدال فلتر هواء فولكس فاجن ID Buzz يتطلب تفكيك الإكصدام بالكامل

يحمى من السرطان وهشاشة العظام ..فوائد غير متوقعة للعنب الأحمر

عشبة خارقة تمنع أمراض القلب والهضم والمخ.. اكتشفها

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

حولوهم مدارس عربي .. قرار عاجل بشأن طلاب اللغات | ماذا حدث ؟

القوات المسلحة تنظم زيارة لشباب المصريين بالخارج وطلبة الجامعات لقيادتي القوات البحرية والصاعقة

القوات المسلحة تنظم زيارة لشباب المصريين بالخارج وطلبة الجامعات لقيادتي القوات البحرية والصاعقة

سعيد محفوظ

30 سنة حب.. محمد سعيد محفوظ يحكي كيف خطف قلب زوجته برسائل على ورق الجرنال

عباس أبو الحسن

عباس أبو الحسن يكشف عن مفاجأة برسالة نارية لفنان شهير

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

منال الشرقاواي

منال الشرقاوي تكتب: التتر السينمائي.. حكاية ما قبل البداية وما بعد النهاية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: انتقادات تعدت الحدود.. متى نتعلم فن التعليق على الآخر؟

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: العالم على حافة الانهيار البيئي

د. ثروت امبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الإدارة المستدامة للموارد المائية في مصر

