متى بشاي: المشروعات القومية تعزز الإكتفاء الذاتي من القمح والأرز وتدعم الأمن الغذائي

أكد المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية والتموين بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الدولة المصرية تمضي قدمًا في تنفيذ المشروعات القومية العملاقة، وفي مقدمتها المشروع القومي لاستصلاح الأراضي، ومشروعات معالجة المياه، وزيادة السعات التخزينية، بهدف تعزيز الأمن الغذائي ورفع معدلات الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية، وعلى رأسها القمح والأرز.

وأوضح بشاي، أن مصر نجحت في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأرز، وتحتل المركز الأول عالميًا في إنتاجية وحدة المساحة، مع التوسع في استنباط أصناف أقل استهلاكًا للمياه وأكثر قدرة على تحمل التغيرات المناخية، إلى جانب دعم البحوث الزراعية المتخصصة لتحقيق الاستدامة في هذا القطاع الحيوي.

وأشار إلى أن بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء كشفت عن طفرة ملحوظة في قطاع الأرز خلال عام 2024، حيث بلغت نسبة الاكتفاء الذاتي 99%، وارتفع متوسط نصيب الفرد إلى 37.7 كيلوجرام، مقارنة بـ27.6 كيلوجرام في عام 2023، بمعدل نمو بلغ 36.6%. وأرجع الجهاز هذا التحسن إلى زيادة الإنتاج المحلي بنسبة 44.8%، فضلًا عن التوسع في المساحات المنزرعة بنسبة 40.9% عن العام السابق.

وأضاف بشاي، أن مصر تتطلع إلى تعزيز التعاون مع الدول الأفريقية في مجال زراعة الأرز، بما يسهم في تجاوز تحديات محدودية الموارد المائية، من خلال تبادل الخبرات ونقل التجربة المصرية في رفع إنتاجية الفدان.

وأكد أن مصر تمتلك خبرات متقدمة في تكنولوجيا الري الحديثة واستنباط أصناف الأرز الجديدة، ويمكنها نقل هذه الخبرات إلى دول القارة، لا سيما الدول التي تتمتع بوفرة في الموارد المائية، بما يعزز التكامل الزراعي الأفريقي.