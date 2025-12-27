قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد ومكان عزاء المخرج داود عبد السيد
جماهير الزمالك تنتظر التألق.. عودة بنتايج تهز القلعة البيضاء
اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية لرفض اعتراف اسرائيل بأرض الصومال
السكك الحديدية تسيّر الرحلة 42 ضمن مشروع العودة الطوعية للأشقاء السودانيين| صور
إذاعة الاحتلال: الجيش فرض حظر تجول كاملا على بلدة قباطية بالضفة الغربية
الاحتمال الأقرب.. منافس مصر في دور الـ 16 بـ كأس أمم إفريقيا
من تجنيد قُصّر إلى تسريب أسرار عسكرية.. إسرائيل تكشف 35 قضية تجسس لصالح إيران
مفيش وقت إضافي.. اجراء حاسم في مواجهة الأهلي والمصرية للاتصالات بكأس مصر
سامحوني على أي تقصير.. سر بكاء حسام حسن في لقاء مصر وجنوب إفريقيا
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري السبت27-12-2025
موعد مباراة مصر وأنجولا بكأس أمم أفريقيا 2025.. القنوات المجانية الناقلة
تعرف على مكان وموعد جنازة المخرج الراحل داود عبد السيد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

متى بشاي: المشروعات القومية تعزز الإكتفاء الذاتي من القمح والأرز وتدعم الأمن الغذائي

قمح
قمح
ولاء عبد الكريم

أكد المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية والتموين بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الدولة المصرية تمضي قدمًا في تنفيذ المشروعات القومية العملاقة، وفي مقدمتها المشروع القومي لاستصلاح الأراضي، ومشروعات معالجة المياه، وزيادة السعات التخزينية، بهدف تعزيز الأمن الغذائي ورفع معدلات الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية، وعلى رأسها القمح والأرز.

وأوضح بشاي، أن مصر نجحت في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأرز، وتحتل المركز الأول عالميًا في إنتاجية وحدة المساحة، مع التوسع في استنباط أصناف أقل استهلاكًا للمياه وأكثر قدرة على تحمل التغيرات المناخية، إلى جانب دعم البحوث الزراعية المتخصصة لتحقيق الاستدامة في هذا القطاع الحيوي.

وأشار إلى أن بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء كشفت عن طفرة ملحوظة في قطاع الأرز خلال عام 2024، حيث بلغت نسبة الاكتفاء الذاتي 99%، وارتفع متوسط نصيب الفرد إلى 37.7 كيلوجرام، مقارنة بـ27.6 كيلوجرام في عام 2023، بمعدل نمو بلغ 36.6%. وأرجع الجهاز هذا التحسن إلى زيادة الإنتاج المحلي بنسبة 44.8%، فضلًا عن التوسع في المساحات المنزرعة بنسبة 40.9% عن العام السابق.

وأضاف بشاي، أن مصر تتطلع إلى تعزيز التعاون مع الدول الأفريقية في مجال زراعة الأرز، بما يسهم في تجاوز تحديات محدودية الموارد المائية، من خلال تبادل الخبرات ونقل التجربة المصرية في رفع إنتاجية الفدان.

وأكد أن مصر تمتلك خبرات متقدمة في تكنولوجيا الري الحديثة واستنباط أصناف الأرز الجديدة، ويمكنها نقل هذه الخبرات إلى دول القارة، لا سيما الدول التي تتمتع بوفرة في الموارد المائية، بما يعزز التكامل الزراعي الأفريقي.

الأمن الغذائي معالجة المياه الاكتفاء الذاتي بشاي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

بعد جنون الأسعار.. نصيحة عاجلة تحقق مكاسب من شعبة الذهب

أسعار الدواجن

5 جنيهات فى الكيلو.. تحرك أسعار الدواجن اليوم السبت بالأسواق

عمرو زكى

جدل تحكيمي جديد.. عمرو زكي يشكك في صحة ركلة جزاء محمد صلاح

الدكتورة حنان قرني مدير عام المجازر مع محررة صدى البلد

مدير عام المجازر لـ«صدى البلد»: رخص الأسعار الشديد «إنذار خطر».. وهذه أهم نصائح شراء اللحوم والدواجن

الطقس في مصر

الأقمار الصناعية ترصد سحبا منخفضة وأمطارا غزيرة قادمة| حالة الطقس

منتخب مصر

شاهد | خناقة التوأم حسام وإبراهيم مع مدرب منتخب جنوب إفريقيا

حالة الطقس

الأرصاد تطلق تحذيرا عاجلا عن طقس الساعات المقبلة

منتخب مصر

القنوات الناقلة وموعد مباراة منتخب مصر أمام أنجولا في أمم أفريقيا 2025

ترشيحاتنا

لقاء اليوم

دعم الأشقاء الأفارقة.. كامل الوزير يفتتح محطة طاقة شمسية بجيبوتي

شجرة عيد الميلاد

خبير آثار: عيد ميلاد حورس وشجرة أوزوريس هدية مصر للعالم في العام الجديد

قطعة أثرية

تعرف على القطع الأثرية المختارة لشهر ديسمبر في متاحف الجمهورية

بالصور

الشرقية في 2025.. قومي المرأة بالشرقية ينفذ 1670 ندوة توعوية حول القضية السكانية

المجلس القومي للمرأة
المجلس القومي للمرأة
المجلس القومي للمرأة

طريقة عمل الأرز المعمر باللحمة.. بخطوات سهلة وطعم شهي

طريقة عمل الأرز المعمر باللحمة
طريقة عمل الأرز المعمر باللحمة
طريقة عمل الأرز المعمر باللحمة

بتكلفة 15 مليون جنيهاً..تركيب بلاط الإنترلوك لرفع كفاءة الشوارع والطرق الداخلية بمركزى ديرب نجم وفاقوس والإبراهيمية

تركيب بلاط الإنترلوك
تركيب بلاط الإنترلوك
تركيب بلاط الإنترلوك

ودع الحرقان.. أفضل علاج لجفاف العين بدون أدوية في المنزل

علاج جفاف العين
علاج جفاف العين
علاج جفاف العين

فيديو

نبوءات بابا فانجا 2026

كوارث وزلازل وصراعات عالمية.. نبوءات بابا فانجا عن عام 2026

ريهام عبد الغفور

بعد واقعة الصور المسيئة.. الفنانون يساندون ريهام عبد الغفور بقوة

شقيق ناصر البرنس يفترش الرصيف

بعد محاولة إحــ.ــراق نفسه.. شقيق ناصر البرنس يفترش الرصيف| ما السبب؟

صورة من الزيارة

وزير الصحة: كلية الطب بالقوات المسلحة تجمع بين الانضباط العسكرى والتفوق العلمى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

المزيد