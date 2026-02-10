من أمام الأهرامات.. نسرين أمين تخطف الأنظار بإطلالة جذابة

حرصت الفنانة نسرين أمين على مشاركة متابعيها بصور جديدة من أحدث ظهور لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للصور و الڤيديوهات انستجرام.

و تألقت نسرين أمين بإطلالة جذابة لافتة من أمام الاهرامات مرتدية جامبسوت باللون الاسود، لتكشف عن جمالها و أناقتها.



كانت الفنانة نسرين أمين، قد أعربت عن سعادتها بالعمل مع المؤلف حسين مصطفى محرم، محمد عبد الخالق، في مسلسل حق ضايع، المنتظر عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني المقبل.

وقالت نسرين أمين، في لقاء خاص مع كاميرا صدى البلد، إن سيناريو مسلسل حق ضايع أعجبها حينما قرأته من أول مرة، وأعربت عن سعادتها بعودة قطاع الإنتاج في ماسبيرو، للدراما مرة أخرى.

وحول الكيمياء المتبادلة مع الفنانة لوسي، أعربت نسرين أمين عن حبها لها ولباقي الأبطال في مسلسل حق ضايع، مشيرة إلى أن روح المحبة والأخوة تسيطر على أحداث المسلسل.

نسرين أمين ومقالب رامز جلال

كما كشفت الفنانة نسرين أمين، تفاصيل أعمالها الفنية المقبلة، في السينما.

وقالت نسرين أمين، في لقاء خاص مع كاميرا صدى البلد، إنها تنتظر عرض فيلم بيج رامي لـ الفنان رامز جلال، مشيرة إلى أنه لم يتم تحديد موعد العرض حتى الآن.

وحول حقيقة وقوعها ضحية لـ مقالب رامز جلال، هذا العام، قالت نسرين أمين، بدعابة قائلة: «لأ الحمدلله هربت السنادي»