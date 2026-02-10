قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سعر أشهر عيار ذهب اليوم 10-2-2026 .. تراجع جديد
هل يقبل الله صيام تارك الصلاة؟.. دار الإفتاء تجيب
وزير سلطة الأراضي الفلسطينية: إسرائيل اعتادت ارتكاب جرائمها على مرأى من العالم
ترامب يلوح بالخيار العسكري ضد إيران: إرسال حاملة طائرات ثانية حال فشل المحادثات
مصادر لـ صدى البلد : رحيل من 13 إلى 17 محافظًا في حركة التغيير خلال أيام
رجل الملفات الصعبة .. محمد أبو بكر نائبا لوزير الخارجية للشؤون الإفريقية
10ملفات عاجلة على مكتب وزير التعليم بعد تجديد الثقة .. ماذا يخطط عبد اللطيف؟
احترافية وانضباط.. إشادة أمريكية بمنظومة السلامة والرقابة لسلطة الطيران المدني
لا للطرد .. الإيجار القديم يغير حديثه
المنافسة مشتعلة.. ما سيناريوهات تأهل الزمالك والمصري في الكونفدرالية؟
تكليف رئاسي: إعلام وطني قوي يضع الحقائق أمام المواطن بصفة مستمرة
المالية: ارتفاع حصيلة الإيرادات غير الضريبية إلى 138.9 مليار جنيه في 5 شهور
فن وثقافة

من أمام الأهرامات.. نسرين أمين تخطف الأنظار بإطلالة جذابة

ميرنا محمود

حرصت الفنانة نسرين أمين على مشاركة متابعيها بصور جديدة من أحدث ظهور لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للصور و الڤيديوهات انستجرام.

و تألقت نسرين أمين بإطلالة جذابة لافتة من أمام الاهرامات  مرتدية جامبسوت باللون الاسود، لتكشف عن جمالها و أناقتها.


كانت الفنانة نسرين أمين، قد أعربت عن سعادتها بالعمل مع المؤلف حسين مصطفى محرم، محمد عبد الخالق، في مسلسل حق ضايع، المنتظر عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني المقبل.

وقالت نسرين أمين، في لقاء خاص مع كاميرا صدى البلد، إن سيناريو مسلسل حق ضايع أعجبها حينما قرأته من أول مرة، وأعربت عن سعادتها بعودة قطاع الإنتاج في ماسبيرو، للدراما مرة أخرى.

وحول الكيمياء المتبادلة مع الفنانة لوسي، أعربت نسرين أمين عن حبها لها ولباقي الأبطال في مسلسل حق ضايع، مشيرة إلى أن روح المحبة والأخوة تسيطر على أحداث المسلسل.

نسرين أمين ومقالب رامز جلال 
كما كشفت الفنانة نسرين أمين، تفاصيل أعمالها الفنية المقبلة، في السينما.

وقالت نسرين أمين، في لقاء خاص مع كاميرا صدى البلد، إنها تنتظر عرض فيلم بيج رامي لـ الفنان رامز جلال، مشيرة إلى أنه لم يتم تحديد موعد العرض حتى الآن.

وحول حقيقة وقوعها ضحية لـ مقالب رامز جلال، هذا العام، قالت نسرين أمين، بدعابة قائلة: «لأ الحمدلله هربت السنادي»

بالصور

طريقة عمل لازانيا باللحمة المفرومة والبشاميل .. بخطوات سهلة وطعم غني

طريقة عمل اللازانيا باللحمة المفرومة والباشاميل

حمادة هلال: المداح 6 آخر الأجزاء والجمهور أجبرنا على الإستمرار| خاص

حمادة هلال

وكيلة وزارة الشباب والرياضة بالشرقية تتفقد ملتقى التوظيف بالصالة المغطاة بالزقازيق

جانب من الملتقي

كوبين إلى ثلاثة من القهوة يوميًا يقللان خطر الإصابة بالخرف وتحسين الذاكرة

شرب القهوة والشاي يوميا يحمي من الزهايمر

