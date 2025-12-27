غدا الاثنين.. صيانة لشبكة الغاز في شبرا دون قطع الخدمة

أعلنت الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي للمدن «تاون جاس» تنفيذ أعمال صيانة لشبكة الغاز الطبيعي بعدد من المناطق بحي شبرا بالقاهرة، وذلك في إطار خطتها الدورية للحفاظ على كفاءة الشبكات ورفع معدلات الأمان.

وأوضحت الشركة أن أعمال الصيانة تشمل شارع معمل الألبان، ومساكن محيي، ومنطقة الضفاوي، وتبدأ يوم الاثنين الموافق 29 ديسمبر 2025، اعتبارًا من الساعة العاشرة صباحًا.

وأكدت «تاون جاس» أن هذه الأعمال لن يترتب عليها قطع الغاز الطبيعي عن أي من العملاء، مشيرة إلى التزامها بتطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

وأهابت الشركة بالعملاء عدم الانزعاج في حال الشعور بأي روائح مؤقتة، وفي حالة وجود اي استفسار يتم التواصل الفوري مع طوارئ الغاز على الرقم 129 من أي تليفون أرضي.