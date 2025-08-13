ردًا على الخارجية الأمريكية.. بيان حاسم من العراق بشأن إبرام اتفاقيات مع إيران

أكدت السفارة العراقية في الولايات المتحدة اليوم الأربعاء، أن العراق دولة ذات سيادة كاملة، ردًا على تصريحات وزارة الخارجية الأمريكية بشأن إبرام اتفاقيات بين بغداد وطهران.

وقالت سفارة بغداد بواشنطن في بيان لها إن العراق دولة ذات سيادة كاملة، وله الحق في إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم وفقاً لأحكام دستوره وقوانينه الوطنية، وبما ينسجم مع مصالحه العليا.

وأضاف البيان أن العراق يتمتع بعلاقات صداقة وتعاون مع عدد كبير من دول العالم، بما في ذلك دول الجوار الجغرافي، والولايات المتحدة الأمريكية، وغيرها من الدول الصديقة، ويحرص على بناء هذه العلاقات على أسس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.

وتابع البيان "كما تشدد السفارة على أن العراق ليس تابعاً لسياسة أي دولة"، مضيفا "أن قراراته تنطلق من إرادته الوطنية المستقلة".

وأوضحت السفارة العراقية أن الاتفاقية الأمنية الموقعة مؤخراً مع الجانب الإيراني تأتي في إطار التعاون الثنائي لحفظ الأمن وضبط الحدود المشتركة، وبما يحقق استقرار البلدين وأمنهما، ويخدم أمن المنطقة ككل.

وأمس الثلاثاء، قالت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيانها "إننا ندعم العراق لكن لا نؤيد مشاريع القوانين التي تجعله وكيلا لإيران".