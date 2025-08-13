الكشف عن مكان قمة ألاسكا بين بوتين وترامب

أفادت شبكة CNN، نقلاً عن مسؤولين في البيت الأبيض لم تُسمّهم، أن اللقاء بين الرئيسين الروسي والأمريكي، فلاديمير بوتين ودونالد ترامب، سيُعقد في قاعدة إلمندورف-ريتشاردسون العسكرية في أنكوريج.

وأضافت سي إن إن : "قاعدة إلمندورف-ريتشاردسون المشتركة هي الوحيدة التي استوفت شروط اللقاء التاريخي، مع أن البيت الأبيض كان يأمل في تجنب استضافة الزعيم الروسي وحاشيته على أراضي منشأة عسكرية أمريكية.

وهذا هو المكان، وفقاً لمسؤولين في البيت الأبيض، الذي سيُعقد فيه اللقاء يوم الجمعة".

وتجدر الإشارة إلى أن أماكن اللقاء في ولاية ألاسكا الأمريكية، التي كانت سابقاً جزءاً من روسيا، كانت محدودة، نظراً لوصول الموسم السياحي فيها إلى ذروته.

وأعلن الكرملين والبيت الأبيض الأسبوع الماضي أن بوتين وترامب سيلتقيان في ألاسكا في 15 أغسطس.

وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارولين ليفيت يوم الثلاثاء إن القمة ستعقد في أنكوريج.