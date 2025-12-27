قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكنولوجيا وسيارات

تغيير عنوان Gmail.. ماذا سيحدث في حسابك بعد تحديث اسم بريدك الإلكتروني؟

شيماء عبد المنعم

لطالما اعتبر عنوان Gmail الخاص بالمستخدم ثابتا وغير قابل للتغيير، منذ اختيار اسم المستخدم في عام 2006، أصبح مرتبطا بكافة نشاطات المستخدم الرقمية مثل تسجيل الدخول، التعليقات على يوتيوب، مجلدات درايف، واستعادة كلمات المرور، الاسم الذي اخترته عند إعداد بريدك الإلكتروني لأول مرة، سواء أكان اسمك الحقيقي أو لقبا مستعارا اخترته لنفسك، أصبح هذا الاسم بمثابة هويتك الرقمية الثابتة لسنوات طويلة.

جوجل تمنح المستخدمين خيارا جديدا لتغيير عنوان Gmail بعد سنوات من الثبات

حتى وقت قريب، كانت سياسة جوجل الرسمية صارمة وواضحة، إذا كان بريدك الرئيسي ينتهي بـ @gmail.com، “عادة لا يمكن تغييره”، ونتيجة لذلك، كان المستخدمون مضطرين لإنشاء حسابات جديدة أو الاعتماد على عناوين بديلة ومستعارة إذا رغبوا في تغيير بريدهم الإلكتروني.

لكن هذا الأسبوع، كشفت وثائق الدعم الخاصة بـ جوجل باللغة الهندية عن ميزة جديدة تتيح استبدال عنوان Gmail بآخر ينتهي أيضا بـ @gmail.com، مع تنويه بأن الميزة ستطرح تدريجيا وقد لا تكون متاحة لجميع المستخدمين بعد. 

ولم تصدر جوجل أي إعلان رسمي أو منشور على مدونتها، في خطوة هادئة من الشركة التي حولت البريد الإلكتروني إلى مفتاح هوية رقمي عالمي، لكنها بدأت الآن تعديل سياستها بهدوء.

ما الذي تغير؟

تتيح الميزة الجديدة للمستخدمين إنشاء عنوان Gmail جديد وربطه بحسابهم الحالي، مع الاحتفاظ بالعنوان القديم دون حذفه، وتصل جميع الرسائل الواردة إلى صندوق الوارد نفسه، وتبقى الملفات في درايف، ومكتبة الصور، وسجل يوتيوب، والمشتريات الرقمية دون أي تغييرات. 

لا تعد العملية استبدالا للعنوان القديم، بل نظاما مزدوجا، ما يمنح المستخدمين ضمانا بعدم فقدان الوصول إلى الخدمات المرتبطة بعنوانهم الأصلي.

القيود والتحفظات


- اتبعت جوجل نهجا حذرا في تطبيق الميزة: لا يمكن ببساطة تغيير العنوان القديم والتخلي عنه، فالعنوانان يظلان نشطين ويستقبلان البريد ويمكن استخدامهما لتسجيل الدخول، كما سيظل العنوان القديم فعالا إلى أجل غير مسمى، ما يضمن استمرار تواصل أي جهة تستخدمه مع صاحب الحساب.

- كما فرضت جوجل قيودا واضحة على الاستخدام: يمكن إنشاء عنوان جديد مرة واحدة كل 12 شهرا فقط، مع حد أقصى لثلاثة عناوين إضافية على الحساب، بما يعني أن الحساب يمكن أن يضم إجمالا أربعة عناوين مع العنوان الأصلي، تهدف هذه القيود إلى منع إساءة الاستخدام وتقليل التعقيد التقني، لكنها تجعل من الضروري أن يختار المستخدم اسمه الجديد بعناية.

كيفية استخدام الميزة

وفقا لوثائق الدعم الجديدة، يمكن للمستخدمين المؤهلين الوصول إلى صفحة myaccount.google.com/google-account-email على سطح المكتب، ثم الانتقال إلى: معلومات شخصية > البريد الإلكتروني > بريد حساب جوجل، إذا ظهر خيار التغيير، يمكن اختيار اسم جديد غير مستخدم وتأكيد العملية. 

تحذيرات قبل التغيير

حذرت جوجل من بعض المشكلات المحتملة عند استخدام الميزة، فقد يواجه مستخدمو Chromebook صعوبات، لذا ينصح بعمل نسخ احتياطية للبيانات. 

كما أن خدمات الطرف الثالث التي تعتمد على تسجيل الدخول بحساب جوجل قد تفقد الوصول، ويستلزم إعادة إعداد اتصالات Chrome Remote Desktop، كما قد تستمر بعض الخدمات القديمة في عرض العنوان القديم لفترة، مثل أحداث التقويم.

لماذا الآن؟

خلال العقد الماضي، أصبح Gmail أكثر من مجرد خدمة بريد إلكتروني، إذ تحول عنوان البريد الإلكتروني إلى مفتاح لجهاز أندرويد، ومعرف لمزامنة كروم، وهوية على يوتيوب، وربط وسائل الدفع، ومفتاح الوصول للتخزين السحابي، وبوابة تسجيل الدخول لمئات الخدمات الأخرى. 

ومع تزايد الحاجة إلى إدارة الهوية الرقمية والتحكم بالبيانات الشخصية، أصبحت إمكانية إضافة عنوان جديد دون فقدان البيانات القديمة ضرورة ملحة.

من يجب أن يتجنب الميزة؟

إذا كان عنوان Gmail الحالي يعمل بشكل جيد ولا توجد حاجة لتغييره، فإن هذه الميزة ليست ضرورية، كما ينبغي للمستخدمين الذين أنشأوا أنظمة حول عنوانهم الحالي مثل الفلاتر، وقواعد تحويل الرسائل، وربط الخدمات الخارجية، التفكير جيدا قبل إضافة هوية بريدية ثانية. 

الميزة موجهة بشكل أساسي لمن يحتاج عنوانا احترافيا بجانب الشخصي، أو لمن يندم على اختيار اسم مستخدم قديم، بينما يمكن لبقية المستخدمين الاستمرار في استخدام عنوانهم الحالي دون أي تغييرات.

