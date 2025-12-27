فورد تعترف بخسارتها في المنافسة مع تويوتا وهيونداي

في تصريح أثار صدمة في أوساط صناعة السيارات العالمية، أقر جيم فارلي، الرئيس التنفيذي لشركة فورد، بأن شركته قررت التوقف عن محاولة منافسة عملاقي الصناعة "تويوتا" و"هيونداي" في فئة السيارات الصغيرة والاقتصادية.

وأوضح فارلي أن السعي وراء إنتاج سيارات "لكل الناس" لم يعد نموذجًا مستدامًا لشركة فورد، خاصة مع الارتفاع الهائل في تكاليف الإنتاج وصعوبة تحقيق هوامش ربح في هذه الفئات مقارنة بالمنافسين الآسيويين الذين يمتلكون ميزة تنافسية في التكلفة والانتشار العالمي.

فورد تودع عدد من موديلاتها الشهيرة

أكد فارلي أن فورد ستتخلى نهائيًا عن إنتاج السيارات التي وصفها بـ "المملة" أو التقليدية مثل "فيستا" و"فوكس"، وبدلاً من ذلك ستضاعف استثماراتها في الطرازات التي تثير شغف المستهلك وتعتمد على "النوستالجيا" والمغامرة.

وتركز الاستراتيجية الجديدة على أيقونات مثل "موستانج" و"برونكو"، بالإضافة إلى قطاع الشاحنات (Pickups) الذي تسيطر عليه فورد تاريخيًا.

ويرى فارلي أن بناء علامة تجارية تعتمد على سيارات عاطفية وقوية هو السبيل الوحيد لضمان ربحية الشركة في ظل الهجمة الشرسة من السيارات الصينية والآسيوية.

أزمة التكلفة والتحول نحو “الوجاهة الرقمية”

أشار رئيس فورد إلى أن محاولة بناء سيارات سيدان رخيصة كانت بمثابة "خطأ استراتيجي" في السنوات الأخيرة، حيث أن تكلفة التصنيع في أمريكا لا تسمح بمنافسة الأسعار التي تقدمها تويوتا أو كيا.

يعني هذا التحول أن فورد لن تعود "شركة الموديل T" التي تطمح لامتلاك كل شخص سيارة منها، بل ستصبح شركة متخصصة تقدم مركبات ذات قيمة مضافة عالية وتقنيات رقمية متطورة.

ويتضمن ذلك أيضًا إعادة هيكلة قطاع السيارات الكهربائية للتركيز على طرازات أكثر ربحية بدلاً من حرق المليارات في منتجات لا تحقق عائدًا سريعًا.

استثناءات خاصة للسوق العربي والخليجي

بالرغم من هذا الانسحاب العالمي من فئة السيدان، تظل منطقة الشرق الأوسط استثناءً جزئيًا لهذه القاعدة؛ حيث تواصل فورد طرح طرازات مثل "تورس" و"تيريتوري" التي تحظى بشعبية طاغية في الخليج.

ولكن الملاحظ أن هذه السيارات أصبحت تأتي بتصنيع مشترك أو منصات عالمية (غالبًا من الصين) لتقليل التكلفة، مما يسمح لفورد بالبقاء في المنافسة داخل أسواقنا المحلية بأسعار تبدأ من حوالي 101,000 ريالاً، مع الحفاظ على الهوية الأمريكية التي يفضلها المستهلك الخليجي في فئات الـ SUV والشاحنات الضخمة.