قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خالد الغندور: الأهلي أضعف الموسم الحالي .. لهذا السبب
أمير هشام: الزمالك يؤجل صفقة الظهير الأيمن لـ يناير.. وحمدي يدخل حسابات فيريرا
أصعب ساعات الصيف.. تحذير شديد من ارتفاع درجات الحرارة الساعات المقبلة
تفاصيل مثيرة في اعترافات سارة خليفة أمام النيابة في قضية المخدرات الكبرى
رئيس الوزراء الهندي يزور نيويورك سبتمبر المقبل.. ويلتقي ترامب
سعر جرام الذهب الآن في مصر
هل يجوز الزواج من شاب لا يُصلي؟.. الإفتاء توضح الضوابط الشرعية
إسرائيل تبحث تهجير الفلسطينيين إلى جنوب السودان | تفاصيل
ضوابط التعيين في الوظائف الحكومية .. وفقاً للقانون
الأزمة مستمرة.. إعلامي: الزمالك يرد على شكوى «زيزو» ويُطالبه بـ20 مليون جنيه
وزير الخارجية الأمريكي: نحن بصدد تصنيف «الإخوان» كمنظمة إرهابية
انخفض .. أعلى سعر لجرام الذهب اليوم الأربعاء 13-8-2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رئيس الوزراء الهندي يزور نيويورك سبتمبر المقبل.. ويلتقي ترامب

رئيس الوزراء الهندي
رئيس الوزراء الهندي
ناصر السيد

من المرجح أن يُلقي رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي كلمةً في الدورة السنوية رفيعة المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل، وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء الهندية PTI اليوم الأربعاء. 

ستُعقد المناقشة العامة رفيعة المستوى في الفترة من 23 إلى 29 سبتمبر.

تأتي زيارة رئيس الوزراء الهندي المتوقعة إلى نيويورك بعد فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسومًا جمركية متبادلة على الواردات الهندية وتصاعد التوترات التجارية بين الهند والولايات المتحدة.

من المقرر أن تُعقد المناقشة العامة رفيعة المستوى في الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في الفترة من 23 إلى 29 سبتمبر، حيث تفتتح البرازيل الجلسة عادةً، تليها الولايات المتحدة.

وفقًا لقائمة المتحدثين المؤقتة، من المقرر أن يلقي رئيس الوزراء الهندي كلمة أمام الجمعية صباح يوم 26 سبتمبر، وفقًا لما ذكرته وكالة برس تراست أوف إنديا. 

وفي اليوم نفسه، من المتوقع أن يلقي قادة من إسرائيل والصين وباكستان وبنجلاديش كلمات أيضًا.

في فبراير من هذا العام، سافر مودي إلى الولايات المتحدة لعقد اجتماع ثنائي مع ترامب في البيت الأبيض وصدر بيان مشترك عقب الاجتماع، أعلن فيه مودي وترامب عن خطط للتفاوض على الجزء الأول من اتفاقية التجارة الثنائية (BTA) التي من شأنها أن تعود بالنفع على الطرفين بحلول خريف عام 2025.

مع ذلك، ورغم المفاوضات التجارية الجارية مع الهند، فرض ترامب تعريفة جمركية إضافية بنسبة 25% على الهند لشراء النفط الروسي، مما يرفع إجمالي التعريفة الجمركية المفروضة إلى 50%. 

ووصفت وزارة الخارجية الهندية هذه الخطوة بأنها غير مبررة وغير منطقية. 

وأضافت: "كأي اقتصاد رئيسي، ستتخذ الهند جميع التدابير اللازمة لحماية مصالحها الوطنية وأمنها الاقتصادي".

جاء الأمر التنفيذي لترامب بفرض تعريفات جمركية إضافية في وقت من المقرر أن يزور فيه فريق أمريكي الهند اعتبارًا من 25 أغسطس للمشاركة في الجولة السادسة من المفاوضات حول اتفاقية التجارة الثنائية المقترحة. 

ويتطلع البلدان إلى إتمام المرحلة الأولى من الاتفاقية بحلول الخريف (أكتوبر-نوفمبر) من هذا العام.

رئيس الوزراء الهندي ترامب ناريندرا مودي الرئيس الأمريكي الواردات الهندية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

تكليف دفعة 2023.. خبر صادم من الأمين العام لنقابة أطباء الأسنان

سارة خليفة

أبوس إيدك بلاش تفضحيني.. ماذا حدث مع سارة خليفة والسواق.. التحقيقات تكشف المستور

حديقة الحيوان

باقى أسابيع على افتتاحها.. سعر تذكرة حديقة الحيوان بالجيزة

تعدى على طبيية

عقب الحكم.. أسرة الطبيبة المتعد.ى عليها ووالدتها: الحكم سريع وأثلج صدورنا

أرشيفية

11 حالة تؤدي لسحب العداد القديم وتركيب "أبو كارت"

ملصحة الضرائب

رسالة عاجلة لـ الضرائب بشأن الإعفاء الكامل من الغرامات | تفاصيل

الإيجار القديم

التسجيل بدأ.. كيف تحصل على شقة بديلة للإيجار القديم؟

الرئيس عبد الفتاح السيسي

لأول مرة.. الرئيس السيسي يكشف مخطط استخدام المياه كسلاح ضد مصر.. ويراهن على وعي المصريين

ترشيحاتنا

جامعة حلوان

تنسيق الجامعات .. فرص ذهبية لخريجي برنامج هندسة السيارات الذكية بجامعة حلوان

الدكتور سامي فوزي

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية يشارك في مؤتمر «الإفتاء» لبحث صناعة المفتي الرشيد بعصر الذكاء الاصطناعي|صور

مخالفات المرور

رابط دفع والاستعلام عن مخالفات المرور

بالصور

بمكونات بسيطة في دقائق.. طريقة عمل الطحينة الخام في المنزل

طريقة عمل الطحينة في المنزل
طريقة عمل الطحينة في المنزل
طريقة عمل الطحينة في المنزل

أرخص سيارة مازيراتي في العالم .. بسعر 7 آلاف دولار | اعرف مواصفاتها

مازيراتي
مازيراتي
مازيراتي

سر بصل الكشري المقرمش مثل المطاعم .. اعرفي الطريقة بخطوات بسيطة

طريقة عمل بصل الكشري المقرمش مثل المطاعم
طريقة عمل بصل الكشري المقرمش مثل المطاعم
طريقة عمل بصل الكشري المقرمش مثل المطاعم

هذا ما تعنيه العلامات الملونة أسفل «كبوت» سيارتك الجديدة

العلامات الملونة تحت الكبوت
العلامات الملونة تحت الكبوت
العلامات الملونة تحت الكبوت

فيديو

نوال الزغبي

نوال الزغبي تقترب من نصف مليون مشاهدة بأحدث أغانيها «الله كبير» |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

منال الشرقاواي

منال الشرقاوي تكتب: التتر السينمائي.. حكاية ما قبل البداية وما بعد النهاية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: انتقادات تعدت الحدود.. متى نتعلم فن التعليق على الآخر؟

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: العالم على حافة الانهيار البيئي

د. ثروت امبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الإدارة المستدامة للموارد المائية في مصر

المزيد