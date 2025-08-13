وزير الخارجية الأمريكي: نحن بصدد تصنيف «الإخوان» كمنظمة إرهابية

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الأربعاء إن الولايات المتحدة بصدد تصنيف جماعة الإخوان منظمة إرهابية، موضحًا أنها عملية طويلة ونحتاج أن تكون تحقيقاتنا دقيقة.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي أن المستقبل المتعلق بالاعتراف بدولة فلسطينية لن يُحدد بقرار من الأمم المتحدة، لافتا إلى أن الاعترافات الأوروبية بدولة فلسطينية تأتي بسبب ضغوط سياسية داخلية.

وفي سياق آخر قال روبيو ان اجتماع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين ليس تنازلا، مؤكدا أن ترامب مفاوض بارع.

ومن المنتظر أن يجتمع بوتين وترامب منتصف أغسطس الجاري في ولاية ألاسكا الأمريكية لبحث عدد من الملفات على رأسها وقف الحرب الأوكرانية.