سعر جرام الذهب الآن في مصر
هل يجوز الزواج من شاب لا يُصلي؟.. الإفتاء توضح الضوابط الشرعية
إسرائيل تبحث تهجير الفلسطينيين إلى جنوب السودان | تفاصيل
ضوابط التعيين في الوظائف الحكومية .. وفقاً للقانون
الأزمة مستمرة.. إعلامي: الزمالك يرد على شكوى «زيزو» ويُطالبه بـ20 مليون جنيه
وزير الخارجية الأمريكي: نحن بصدد تصنيف «الإخوان» كمنظمة إرهابية
انخفض .. أعلى سعر لجرام الذهب اليوم الأربعاء 13-8-2025
ماء الليمون .. مشروب صباحي مُذهل لفقدان الوزن والوقاية من الأمراض وتحسين الهضم
أسعار الدواجن اليوم بالأسواق .. ومفاجأة في ثمن البيض الآن
روسيا تخطط لإغلاق شبكة الإنترنت لأكثر من أسبوع في شبه جزيرة القرم
مواقيت الصلاة في مصر اليوم الأربعاء 13 أغسطس بالقاهرة والمحافظات
وزير الخارجية الأمريكي: نحن بصدد تصنيف «الإخوان» كمنظمة إرهابية

وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو
ناصر السيد

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الأربعاء إن الولايات المتحدة بصدد تصنيف جماعة الإخوان منظمة إرهابية، موضحًا أنها عملية طويلة ونحتاج أن تكون تحقيقاتنا دقيقة.  

وأكد وزير الخارجية الأمريكي أن المستقبل المتعلق بالاعتراف بدولة فلسطينية لن يُحدد بقرار من الأمم المتحدة، لافتا إلى أن الاعترافات الأوروبية بدولة فلسطينية تأتي بسبب ضغوط سياسية داخلية. 

وفي سياق آخر قال روبيو ان اجتماع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين ليس تنازلا، مؤكدا أن ترامب مفاوض بارع. 

ومن المنتظر أن يجتمع بوتين وترامب منتصف أغسطس الجاري في ولاية ألاسكا الأمريكية لبحث عدد من الملفات على رأسها وقف الحرب الأوكرانية. 

أرشيفية

تكليف دفعة 2023.. خبر صادم من الأمين العام لنقابة أطباء الأسنان

سارة خليفة

أبوس إيدك بلاش تفضحيني.. ماذا حدث مع سارة خليفة والسواق.. التحقيقات تكشف المستور

حديقة الحيوان

باقى أسابيع على افتتاحها.. سعر تذكرة حديقة الحيوان بالجيزة

تعدى على طبيية

عقب الحكم.. أسرة الطبيبة المتعد.ى عليها ووالدتها: الحكم سريع وأثلج صدورنا

أرشيفية

11 حالة تؤدي لسحب العداد القديم وتركيب "أبو كارت"

ملصحة الضرائب

رسالة عاجلة لـ الضرائب بشأن الإعفاء الكامل من الغرامات | تفاصيل

الإيجار القديم

التسجيل بدأ.. كيف تحصل على شقة بديلة للإيجار القديم؟

مجلس الشيوخ

ننشر أسماء الفائزين بانتخابات مجلس الشيوخ بالنظام الفردي

أرشيفية

ولي العهد السعودي ورئيس وزراء إيطاليا يبحثان الأوضاع في غزة

أرشيفية

وزير الدفاع يرفض لقاء رئيس الأركان.. أزمة غير مسبوقة داخل جيش الاحتلال الإسرائيلي

أرشيفية

رئيس الوزراء المجري: روسيا انتصرت في الحرب بأوكرانيا

بالصور

سر بصل الكشري المقرمش مثل المطاعم .. اعرفي الطريقة بخطوات بسيطة

طريقة عمل بصل الكشري المقرمش مثل المطاعم
هذا ما تعنيه العلامات الملونة أسفل «كبوت» سيارتك الجديدة

العلامات الملونة تحت الكبوت
لماذا تطاردك الكوابيس كل ليلة؟.. خبراء يُفسّرون الأسباب الخفية وراء الأحلام المُزعجة

اسباب رؤية الأحلام المزعجة
ماء الليمون .. مشروب صباحي مُذهل لفقدان الوزن والوقاية من الأمراض وتحسين الهضم

فوائد ماء الليمون في الصيف
نوال الزغبي

نوال الزغبي تقترب من نصف مليون مشاهدة بأحدث أغانيها «الله كبير» |فيديو

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

حولوهم مدارس عربي .. قرار عاجل بشأن طلاب اللغات | ماذا حدث ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

منال الشرقاواي

منال الشرقاوي تكتب: التتر السينمائي.. حكاية ما قبل البداية وما بعد النهاية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: انتقادات تعدت الحدود.. متى نتعلم فن التعليق على الآخر؟

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: العالم على حافة الانهيار البيئي

د. ثروت امبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الإدارة المستدامة للموارد المائية في مصر

