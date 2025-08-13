روسيا تخطط لإغلاق شبكة الإنترنت لأكثر من أسبوع في شبه جزيرة القرم

أفادت وسائل إعلام أوكرانية بأن الجيش الروسي يخطط لقطع الانترنت والاتصالات في شبه جزيرة القرم لمدة تزيد على أسبوع.

وأعلنت السلطات الروسية في شبه جزيرة القرم هذا الإعلان وزعموا أن الخدمة ستتوقف لفترة طويلة - فقد توقفت بالفعل منذ عدة أيام، لذا نعتقد أنها ستستمر أسبوعًا أو أكثر، بحسب ما أوردته وكالة أوكرينفورم الأوكرانية.

وأضافت ان الروس أيضًا سيبطئون خدمة Wi-Fi مركزيًا، نظرًا لأن مقدمي الخدمة يقعون تحت سيطرتهم.

وبحسب موقع "أوكرينفورم"، فإن المحتلين يقومون بقطع الاتصالات عبر الهاتف المحمول والإنترنت بشكل كبير في شبه جزيرة القرم.