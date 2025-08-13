قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ماء الليمون .. مشروب صباحي مُذهل لفقدان الوزن والوقاية من الأمراض وتحسين الهضم
أسعار الدواجن اليوم بالأسواق .. ومفاجأة في ثمن البيض الآن
روسيا تخطط لإغلاق شبكة الإنترنت لأكثر من أسبوع في شبه جزيرة القرم
مواقيت الصلاة في مصر اليوم الأربعاء 13 أغسطس بالقاهرة والمحافظات
دار الإفتاء تحذّر: الذكاء الاصطناعي يُهدّد الفتوى بـ 3 أزمات خطيرة
بطول 21.7 كم.. مشاهد جوية تكشف تقدّم أعمال تنفيذ المرحلة الأولى لمترو الإسكندرية
هبوط مستمر.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء
قبل موسمه .. مواعيد وأماكن زراعة الثوم | وتلك النصائح لزيادة إنتاجيته
استبعاده أمام فاركو.. «الأهلي» يُخطط لتعزيز وسط الملعب بعودة إمام عاشور تدريجيًا
معمل جنائي ومعاينة.. تفاصيل التحقيقات في حريق مسرح محمد صبحي بمدينة سمبل|صور
الأهلي يُخطط لطلب حكام أجانب أمام بيراميدز
النقل تدعو المواطنين للتوعية بمخاطر تهدّد الركاب وسائقي القطارات | صور
أخبار العالم

روسيا تخطط لإغلاق شبكة الإنترنت لأكثر من أسبوع في شبه جزيرة القرم

القسم الخارجي

أفادت وسائل إعلام أوكرانية بأن الجيش الروسي يخطط لقطع الانترنت والاتصالات في شبه جزيرة القرم لمدة تزيد على أسبوع.

وأعلنت السلطات الروسية في شبه جزيرة القرم هذا الإعلان وزعموا أن الخدمة ستتوقف لفترة طويلة - فقد توقفت بالفعل منذ عدة أيام، لذا نعتقد أنها ستستمر أسبوعًا أو أكثر، بحسب ما أوردته وكالة أوكرينفورم الأوكرانية. 

وأضافت ان الروس أيضًا سيبطئون خدمة Wi-Fi مركزيًا، نظرًا لأن مقدمي الخدمة يقعون تحت سيطرتهم.

وبحسب موقع "أوكرينفورم"، فإن المحتلين يقومون بقطع الاتصالات عبر الهاتف المحمول والإنترنت بشكل كبير في شبه جزيرة القرم.

