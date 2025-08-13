قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
في اتصال هاتفي.. ماذا قال بوتين لزعيم كوريا الشمالية بشأن قمة ألاسكا مع ترامب؟
ريبيرو غاضب .. تغييرات مرتقبة في تشكيلة الأهلي أمام فاركو
الكشف عن مكان قمة ألاسكا بين بوتين وترامب
تنسيق الجامعات|«تكنولوجيا السيارات الهجين» بجامعة حلوان.. تأهيل تقني لرواد النقل الذكي والمستدام
دعاء يمحو ذنوبك كلها بعد أذان الفجر وقبل الإقامة | لا تفوته
تقلبات جوية تضرب مصر.. سيول محتملة في سيناء وطقس شديد الحرارة بالقاهرة
تحذير طبي: فئات يجب أن تتجنب الشاي الأخضر رغم فوائده المذهلة
بعد بيان مصطفى كامل.. راغب علامة يُعلّق بطريقته الخاصة ويُثير الجدل: «النقابة هي بيتي»
على مسئوليتي| إسلام جمال يكشف أسرارًا خطيرة: شاهدت لاعبين ومسئولين يتعاطون المنشطات
مسألة وقت .. نادي كولمبوس كرو الأمريكي يعلن مصير وسام أبو علي
هتافات «هدى» تُثير الجدل| «زيزو» يلجأ للقضاء ضد مسئولي الزمالك.. وعبدالحفيظ يُعلّق
«خان الأمانة».. أخ يرفض الدعاء على شقيقه أمام الحرم بعد الاستيلاء على منزله |شاهد
تقلبات جوية تضرب مصر.. سيول محتملة في سيناء وطقس شديد الحرارة بالقاهرة

حنان توفيق

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من استمرار تكاثر السحب الرعدية الممطرة على وسط وجنوب سيناء يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة مع فرص لتشكل السيول على مرتفعات سيناء، وفق آخر صور الأقمار الصناعية.

وأظهرت السحب الرعدية الممطرة على مناطق متفرقة من الصحراء الشرقية غرب سلاسل جبال البحر الأحمر، يصاحبها رمال مثارة على  أقصى حدودنا الجنوبية الشرقية نتيجة الهواء الهابط من أسفل السحب الرعدية.

أما بالنسبة القاهرة الكبرى فأجواء مستقرة شديدة الحرارة مع نشاط للرياح على فترات متقطعة.

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأربعاء، طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية..بينما يسود طقس مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء.

وعن الظواهر الجوية هناك فرصة لسقوط أمطار متوسطة ورعدية أحيانا قد تصل إلى حد السيول على مناطق من وسط وجنوب سيناء تكون خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحيانا على محافظة البحر الأحمر ووسط وجنوب الصعيد وتكون خفيفة ورعدية أحيانا على أقصى السواحل الشمالية الغربية، وفرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة، وتنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب البلاد قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح شمالية شرقية إلى شرقية. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى
القاهرة 41 29
العاصمة الإدارية 42 28
6 أكتوبر 42 28
بنهــــا 41 29
دمنهور 41 29
وادي النطرون 40 28
كفر الشيخ 39 27
المنصورة 41 28
الزقازيق 40 27
شبين الكوم 39 27
طنطا 38 26
دمياط 34 27
بورسعيد 34 28
الإسماعيلية 42 26
السويس 41 27
العريش 35 26
رفح 35 25
رأس سدر 41 28
نخل 39 19
كاترين 36 18
الطور 40 29
طابا 39 28
شرم الشيخ 45 34
الإسكندرية 36 26
العلمين 35 26
مطروح 34 25
السلوم 33 22
سيوة 38 26
رأس غارب 40 30
الغردقة 41 31
سفاجا 43 31
مرسى علم 42 32
شلاتين 41 32
حلايب 36 30
أبو رماد 38 31
رأس حدربة 40 31
الفيوم 42 27
بني سويف 43 27
المنيا 44 28
أسيوط 44 29
سوهاج 45 30
قنا 46 31
الأقصر 48 32
أسوان 49 33
الوادي الجديد 45 31
أبوسمبل 46 32

تحذير طبي: فئات يجب أن تتجنب الشاي الأخضر رغم فوائده المذهلة

أشخاص ممنوعين من شرب الشاي الأخضر

حرارة الصيف تهدّدك بالجفاف.. هذه هي الكمية المثالية للماء يوميًا

كمية المياه حسب حاجة الجسم يوميًا

للمبتدئين | الفرق بين زيت الديزل وزيت البنزين

زيت السيارة

صادم.. استبدال فلتر هواء فولكس فاجن ID Buzz يتطلب تفكيك الإكصدام بالكامل

فولكس فاجن

