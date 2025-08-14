قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

الأرصاد تحذر: اليوم ذروة الموجة الحارة.. ودرجات الحرارة تقترب من 50

حالة الطقس اليوم الخميس
حالة الطقس اليوم الخميس
رشا عوني

تشهد حالة الطقس اليوم الخميس ارتفاع غير مسبوق في درجات الحرارة، حيث تشتد  الموجة الحارة على جميع أنحاء الجمهورية لتبلغ ذروتها اليوم الخميس وغدا الجمعة. 

الأرصاد تحذر من طقس اليوم الخميس 

وحذرت الأرصاد، في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، من طقس الـ 24 ساعة المقبلة، حيث يُتوقع أن ترتفع درجات الحرارة عن المعدلات  الطبيعية  في جميع الأنحاء.

حالة الطقس اليوم

موعد انكسار الموجة الحارة

تتوقع الأرصاد أن تنكسر الموجة شديدة الحرارة بداية من يوم السبت المقبل، حيث تنخفض درجات الحرارة من 3 إلى 4 درجات مئوية، لتتراوح على السواحل الشمالية بين 30 و32 درجة، وفي القاهرة الكبرى والوجه البحري بين 35 و36 درجة، وفي جنوب البلاد بين 37 و46 درجة مئوية.

درجات الحرارة اليوم الخميس 

الطقس فى القاهرة

العظمى 41 درجة.

الصغرى 29 درجة.

الطقس فى الإسكندرية

العظمى 36 درجة.

الصغرى 26 درجة.

الطقس فى مطروح

العظمى 34 درجة.

الصغرى 25 درجة.

الطقس فى سوهاج

العظمى 45 درجة.

الصغرى 30 درجة.

الطقس فى قنا

العظمى 46 درجة.

الصغرى 31 درجة.

الطقس فى أسوان

العظمى 49 درجة.

الصغرى 33 درجة.

حالة الطقس اليوم حالة الطقس اليوم الخميس ذروة الموجة الحارة موعد انكسار الموجة الحارة درجات الحرارة اليوم

المزيد