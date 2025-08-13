قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رمزي عودة: الانقسام الداخلي في إسرائيل يضعف نتنياهو وقد يسرّع الدعوة لانتخابات
بدائل شهادات الـ27% في البنوك| تفاصيل العوائد وخيارات الاستثمار الآمن.. واقتصادي يوضح مميزاتها
رئيس أركان جيش الاحتلال يصادق على خطة لاحتلال مدينة غزة
بسبب زيادة الأجرة.. ضبط سائق ميكروباص تعدى على أحد الركاب
الوطنية للصحافة: فروق بدل الصحفيين عن شهري يوليو وأغسطس 2025 الأحد القادم
الاحتلال يعرقل دخول شاحنات المساعدات لقطاع غزة
الشناوي حسم أمر رحيله.. لماذا صمم مدرب الأهلي الاعتماد على شوبير أمام فاركو؟
أوهام عبثية.. أول تعليق من الأردن علي تصريحات نتنياهو
بروتوكول تعاون لتمويل 3500 مشروعًا متناه الصغر بنصف مليار جنيه.. تفاصيل
مدبولي عن جدل اتفاقية الغاز : تعود لـ 2019 ولن تؤثر على موقفنا من القضية الفلسطينية
السلطة الفلسطينية تكشف عن خطتها لإنهاء الحرب على غزة
أفعال خادشة لفتاة.. القبض على مالكي مخبز بالشرقية
أخبار البلد

أصعب 48 ساعة ساخنة.. مصر تدخل في ذروة الموجة الحارة

ذروة الموجة الحارة
ذروة الموجة الحارة
رشا عوني

تستمر الموجة الحارة على كافة أنحاء البلاد حيث تشتد ذروتها خلال الساعات الحالية وتستمر حتى نهاية الأسبوع، وسط ارتفاع درجات الحرارة بشكل ملحوظ فوق المعدلات الطبيعية.

وتزايدت معدلات البحث عن موعد انتهاء الموجة الحارة وتحسن الأحوال الجوية و درجات الحرارة اليوم وغدًا ، وهو مانستعرضه معكم خلال السطور التالية وفقاً لبيانات هيئة الأرصاد الجوية .. 

موجة حارة من اليوم وحتى الجمعة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة، اليوم الأربعاء وغدًا الخميس، موضحة أن البلاد تشهد استمرار الموجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء وخاصة جنوب الصعيد، ومن المتوقع أن تستمر هذه الموجة حتى يوم الجمعة المقبل.

الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم
حالة الطقس اليوم 

حالة الطقس اليوم الأربعاء

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية في بيان، اليوم الأربعاء، أن هناك ارتفاع في نسب الرطوبة التي تعمل على زيادة الإحساس بحرارة الطقس مع تكون السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من الجمهورية.

فرص سقوط أمطار اليوم 

وتشير خرائط الطقس إلى أنه من المتوقع اليوم فرص سقوط أمطار متوسطة ورعدية أحيانا قد تصل إلى حد السيول على مناطق من وسط وجنوب سيناء تمتد خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من محافظة البحر الأحمر ووسط وجنوب الصعيد، بالإضافة إلى فرص أمطار خفيفة ورعدية أحيانا على مناطق من (السلوم- مطروح)، مع فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى مع تقدم ساعات النهار.

ارتفاع في درجات الحرارة.. حالة الطقس في مصر اليوم السبت 9 أغسطس 2025
ذروة الموجة الحارة

حالة الطقس الخميس والجمعة


كما يشهد طقس يومي غد الخميس 14 أغسطس والجمعة 15 أغسطس استمرار الموجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء، لتكون درجات الحرارة على السواحل الشمالية (35:32)، والقاهرة الكبرى والوجه البحري (42:40)، وجنوب البلاد (49:44).
 

موعد انكسار الموجة الحارة

وأوضحت الأرصاد أن موعد انكسار الموجة الحارة سيكون بدءاً من السبوع المقبل، يوم السبت 16 من نفس الشهر وتنكسر الموجة شديدة الحرارة وتعود الأجواء إلى استقرارها وتنخفض درجات الحرارة لتعود للمعدلات الطبيعية. 

وتحذر هيئة الأرصاد الجوية من حالة الطقس هذا الأسبوع بسبب الموجة الحارة التي نعيشها، محذرة من التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات النهار، خاصة فترة الظهيرة. 

درجات الحرارة المتوقعة غدًا الخميس

  • - القاهرة الكبرى والوجه البحري، العظمى 42 درجة والمحسوسة 44
  • - السواحل الشمالية، العظمى 35 والمحسوسة 38
  • - شمال الصعيد، العظمى 44المحسوسة 46
  • - جنوب الصعيد، العظمى 49 والمحسوسة 49
