أصعب 48 ساعة ساخنة.. مصر تدخل في ذروة الموجة الحارة

تستمر الموجة الحارة على كافة أنحاء البلاد حيث تشتد ذروتها خلال الساعات الحالية وتستمر حتى نهاية الأسبوع، وسط ارتفاع درجات الحرارة بشكل ملحوظ فوق المعدلات الطبيعية.

وتزايدت معدلات البحث عن موعد انتهاء الموجة الحارة وتحسن الأحوال الجوية و درجات الحرارة اليوم وغدًا ، وهو مانستعرضه معكم خلال السطور التالية وفقاً لبيانات هيئة الأرصاد الجوية ..

موجة حارة من اليوم وحتى الجمعة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة، اليوم الأربعاء وغدًا الخميس، موضحة أن البلاد تشهد استمرار الموجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء وخاصة جنوب الصعيد، ومن المتوقع أن تستمر هذه الموجة حتى يوم الجمعة المقبل.

حالة الطقس اليوم

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية في بيان، اليوم الأربعاء، أن هناك ارتفاع في نسب الرطوبة التي تعمل على زيادة الإحساس بحرارة الطقس مع تكون السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من الجمهورية.

فرص سقوط أمطار اليوم

وتشير خرائط الطقس إلى أنه من المتوقع اليوم فرص سقوط أمطار متوسطة ورعدية أحيانا قد تصل إلى حد السيول على مناطق من وسط وجنوب سيناء تمتد خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من محافظة البحر الأحمر ووسط وجنوب الصعيد، بالإضافة إلى فرص أمطار خفيفة ورعدية أحيانا على مناطق من (السلوم- مطروح)، مع فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى مع تقدم ساعات النهار.

ذروة الموجة الحارة

حالة الطقس الخميس والجمعة



كما يشهد طقس يومي غد الخميس 14 أغسطس والجمعة 15 أغسطس استمرار الموجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء، لتكون درجات الحرارة على السواحل الشمالية (35:32)، والقاهرة الكبرى والوجه البحري (42:40)، وجنوب البلاد (49:44).



موعد انكسار الموجة الحارة

وأوضحت الأرصاد أن موعد انكسار الموجة الحارة سيكون بدءاً من السبوع المقبل، يوم السبت 16 من نفس الشهر وتنكسر الموجة شديدة الحرارة وتعود الأجواء إلى استقرارها وتنخفض درجات الحرارة لتعود للمعدلات الطبيعية.

وتحذر هيئة الأرصاد الجوية من حالة الطقس هذا الأسبوع بسبب الموجة الحارة التي نعيشها، محذرة من التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات النهار، خاصة فترة الظهيرة.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا الخميس