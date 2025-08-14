الموجة الحارة مستمرة.. والأرصاد تتوقع انكسارها في هذا الموعد

تشهد البلاد موجة حارة شديدة، أثرت على مختلف المحافظات ودفعت المواطنين لاتخاذ إجراءات وقائية للتكيف مع ارتفاع درجات الحرارة غير المعتاد.

في ظل هذا الطقس القاسي، كانت الأنباء حول موعد انكسار هذه الموجة محط اهتمام الجميع.

ووفقًا لـ هيئة الأرصاد الجوية، فإن الموجة الحارة ستستمر في ذروتها حتى نهاية الأسبوع الجاري، ومن المتوقع أن تبدأ في التراجع والاعتدال تدريجيًا اعتبارًا من يوم السبت المقبل، لتعود درجات الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام.

ويستعرض صدى البلد في هذا التقرير تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة خلال الأيام المقبلة، والإجراءات التي يمكن اتخاذها للتغلب على تأثيرات الموجة الحارة لحين انكسارها.

كيف تحمي نفسك من ضربة الشمس في ظل الموجة شديدة الحراراة



-عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس وخاصة في ساعة الذروة (بين 12 و4 عصرًا)

-الاكثار من شرب السوائل الباردة

-ارتداء ملابس قطنية وفضفاضة

-ارتداء غطاء للرأس (قبعة) في حالة التعرض المباشر لأشعة الشمس

- ارتداء ملابس طويلة تحمي الجلد من الأشعة فوق البنفسجية

- الانتباه إلى العلامات المبكرة لضربات الشمس (الدوخة والصداع الشديد والإرهاق)

تحذير من الأرصاد

وحذرت هيئة الأرصاد من استمرار الموجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء، وتسجل درجة الحرارة العظمى المتوقعة اليوم فى القاهرة الكبرى فى الظل 42 درجة بينما جنوب الصعيد 49 درجة.

ومن المتوقع اليوم فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحياناً على مناطق من وسط وجنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر وجنوب الصعيد، وتستمر هذة الأجواء شديدة الحرارة حتى غدا الجمعة، واعتبارا من السبت انكسار الموجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء.

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الخميس، طقس شديد الحرارة رطب على أغلب الأنحاء حار رطب على السواحل الشمالية، أما ليلا يكون طقس حار رطب على أغلب الأنحاء.

أهم الظواهر الجوية المتوقعة

كما يتوقع الخبراء أن يكون هناك شبورة مائية صباحا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى قد تكون كثيفة أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة، مع فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من وسط وجنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر وجنوب الصعيد على فترات متقطعة، مع نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق جنوب الصعيد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين 1.5 و2 متر والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين 1 إلى 2 متر والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية.