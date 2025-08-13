سيناء تحت الأمطار الغزيرة وأسوان في قلب الموجة الحارة بـ48 درجة

حذرت هيئة الأرصاد من استمرار التقلبات الجوية على سيناء ووسط وجنوب الصعيد.

واشارت آخر صور الأقمار الصناعية إلى استمرار تكاثر الخلايا الرعدية الممطرة على مناطق من وسط وجنوب سيناء يصاحبها سقوط الأمطار التى تصل إلى حد السيول.

كما يستمر تكاثر السحب الركامية الممطرة شرق محافظة أسوان ومن المتوقع ان تتقدم بإتجاة مناطق من محافظة أسوان مع تقدم الوقت.

وتنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة نتيجة الهواء الهابط من أسفل السحب الرعدية يصاحبها انخفاض فى مستوى الرؤية الأفقية.

وفى ظل الموجة شديدة الحرارة التى تشهدها البلاد، فقد سجلت مدينة أسوان اليوم درجة حرارة عظمى فى الظل 48 درجة مئوية.

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون، غدا الخميس، طقس شديد الحرارة رطب على أغلب الأنحاء حار رطب على السواحل الشمالية، أما ليلا يكون طقس حار رطب على أغلب الأنحاء.

أهم الظواهر الجوية المتوقعة غدا

كما يتوقع الخبراء أن يكون هناك شبورة مائية صباحا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى قد تكون كثيفة أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة، مع فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من وسط وجنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر وجنوب الصعيد على فترات متقطعة، مع نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق جنوب الصعيد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين 1.5 و2 متر والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين 1 إلى 2 متر والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر: