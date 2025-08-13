قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مفاجآت في حادث الشاطبي بالإسكندرية.. هل تخطى السائق السرعة المقررة ؟ فيديو
رئيس الوزراء يشهد توقيع عقد إنشاء مصنع مجموعة سايلون الصينية للإطارات بقيمة مليار دولار
قبل إنطلاقها السبت| المدارس تعلن جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 الدور الثاني
سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم الأربعاء 13-8-2025 .. فيديو
حقيقة اقتراب نجم الأهلي من الدوري الليبي
أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 13 أغسطس 2025
اتصال هاتفي بين وزيري خارجية مصر والسعودية لبحث أوضاع غزة والقضايا الإقليمية
اتصالان لوزير الخارجية مع نظيره الإيراني والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية
مجلس الوزراء يستهل اجتماعه اليوم بالوقوف دقيقة حداد على روح الدكتور علي المصيلحي
وزير الخارجية يستعرض محددات الموقف المصرى من التطورات الإقليمية مع ممثلي وسائل الإعلام الأجنبية المعتمدة بمصر
الصحة: حريق محدود دون إصابات بمستشفى حلوان العام
لا إصابات.. تفاصيل حريق مستشفى حلوان العام| صور
توك شو

سيول.. الأرصاد توجه 10 رسائل عاجلة للمواطنين |فيديو

البهى عمرو

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، إن محافظات جنوب الصعيد هي الأكثر تأثرًا بالموجة الحارة، حيث تصل الحرارة في الأقصر وأسوان إلى 48 درجة اليوم، و49 درجة غدًا، وهو ما يقترب من 50 درجة مئوية.

وشددت على أن الأجواء الليلية ستكون مائلة للحرارة ورطبة، مع ارتفاع في درجات الحرارة الصغرى.

وأضافت غانم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهاد سمير، في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري تشهد اليوم وغدًا درجات حرارة عظمى تتراوح بين 41 و42 درجة في الظل، مع ارتفاع نسب الرطوبة التي تزيد من الإحساس بحرارة الطقس بقيم تتراوح بين درجتين وأربع درجات، لتصل الحرارة المحسوسة إلى 44 أو 45 درجة.

وأشارت إلى أن هناك فرصًا لسقوط أمطار متوسطة ورعدية قد تصل إلى حد السيول على مناطق من وسط وجنوب سيناء، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من البحر الأحمر ووسط وجنوب الصعيد، إضافة إلى فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى.

ولفتت إلى أن الموجة الحارة ستنكسر تدريجيًا اعتبارًا من السبت المقبل، حيث ستسجل القاهرة الكبرى 36 درجة مئوية، مع انخفاض الحرارة في المحافظات الشمالية أولًا ثم باقي أنحاء الجمهورية، مؤكدة أن الأسبوع المقبل سيكون أقل حرارة بكثير من الأسبوع الحالي.

ووجهت الأرصاد 10 رسائل عاجلة للمواطنين تتضمنت:

  • أمطار رعدية وسيول في عز الصيف بوسط وجنوب سيناء 
  • درجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية بـ 7 درجات بالقاهرة 
  • ذروة الارتفاع في درجات الحرارة اليوم وغدا
  • الموجة الحارة ستنكسر تدريجيًا اعتبارًا من السبت المقبل 
  • درجات الحرارة ستنخفض 6 درجات مرة واحدة بعد 48 ساعة
  •  البلاد تتأثر بمرتفع جوي في طبقات الجو العليا
  •  نسب الرطوبة وتصل لـ 95% على المناطق الساحلية 
  •  محافظات جنوب الصعيد هي الأكثر تأثرًا بالموجة الحارةودجرات الحرارة تقترب ال 50 درجة مئوية 
  • هناك تكون للسحب وعلى المواطنين توخي الحذر
  • الأسبوع المقبل سيكون منخفض الحرارة عن الفترات الماضية
الأرصاد الأرصاد الجوية درجات الحرارة صباح البلد صدى البلد

