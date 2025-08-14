قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

إجراءات عراقية مشددة لمواجهة تكرار الحرائق.. ونجاة مروحية عسكرية في كربلاء

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هاجر ابراهيم

قالت هبة التميمي، مراسلة "القاهرة الإخبارية" من بغداد، إن السلطات العراقية تكثف جهودها لتعزيز إجراءات السلامة والوقاية، في ظل تزايد حوادث الحرائق المتكررة بالمحافظات، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، وإن مدير عام الدفاع المدني أكد أن الحرائق التي شهدتها البلاد مؤخرًا نتجت في معظمها عن التماس الكهربائي وسوء التخزين.

وأضافت، خلال رسالتها على الهواء، أن الحكومة العراقية اتخذت إجراءات صارمة، من بينها تنفيذ حملات تفتيش ميدانية على المباني والمصانع، وإغلاق المخالف منها لعدم توفير أنظمة السلامة، إلى جانب غلق بعض الأسواق التجارية، مشيرًا إلى أن هذه الخطوات جاءت بعد حادثة حريق بسوبر ماركت في مدينة الكوت أسفرت عن سقوط ضحايا ومصابين، ما دفع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لتوجيه تعليمات بتشديد الرقابة.

وبيّنت التميمي أن الدفاع المدني وفر 300 عربة إطفاء موزعة على جميع المحافظات، مع خطط لإدخال طائرات إطفاء مزودة بمرشات مياه للتعامل مع الحرائق الكبرى التي يصعب السيطرة عليها. 

كما شملت الإجراءات تدريب الطواقم الميدانية، وبث حملات توعية عبر وسائل الإعلام.

في سياق آخر، كشفت المراسلة عن هبوط اضطراري لطائرة مروحية عسكرية من طراز "يورو هليكوبتر" تابعة للجيش العراقي في أحد الجراجات بمدينة كربلاء المقدسة، أثناء الإشراف على حركة الزائرين المتوجهين لإحياء الزيارة الأربعينية.

وأكدت وزارة الدفاع العراقية أن الحادث وقع بسبب عطل فني، ولم يسفر عن أي إصابات بشرية أو أضرار مادية تُذكر، باستثناء تلف طفيف بجناح الطائرة وإحدى المركبات المتوقفة، مشيرة إلى أن الطيار تعامل مع الموقف باحترافية عالية رغم وجود آلاف المواطنين في موقع الهبوط.

