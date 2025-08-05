حقيقة وقف التحويلات بالدولار في مصرف بغداد

أكد مصرف بغداد، عدم صحة الأنباء المتداولة بشأن إيقاف التحويلات بالدولار، مشددًا على أن المصرف يواصل تقديم خدماته المصرفية بشكل اعتيادي ومنتظم.

وذكر المصرف في بيان له، أن جميع العمليات المصرفية، بما في ذلك التحويلات الخارجية بالدولار، تُنفذ وفق الضوابط والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي العراقي، وبما يتماشى مع معايير الامتثال المالي والحوكمة والشفافية.

واشار البيان الي أن مصرف بغداد ملتزم التزامًا تامًا بتطبيق تعليمات البنك المركزي العراقي، داعيًا وسائل الإعلام والجمهور إلى توخي الدقة وعدم تداول الشائعات أو المعلومات غير الموثوقة.