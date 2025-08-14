آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب مساء الخميس 14-8-2025

تراجع سعر الجنيه الذهب مع اقتراب انتهاء تعاملات اليوم الخميس 14-8-2025 في محلات الصاغة المصرية.

الجنيه الذهب ينخفض اليوم

وتراجع سعر الجنيه الذهب مقدار 550 جنيه علي مستوي محلات الصاغة منذ الإثنين الماضي.

آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 36.32 ألف جنيه للبيع و 36.52 ألف جنيه للشراء.

سعر الذهب اليوم

وتراجع سعر الذهب في محلات الصاغة المصرية مقدار 15 جنيه في نهاية تعاملات اليوم، ليصل جملة انخفاض الذهب في اسبوع مقدار 50 جنيه علي الأقل.

سعر عيار 24 اليوم

وسجل سعر عيار 24 الأكثر قيمة نحو 5188 جنيه للبيع و 5217 جنيه للشراء

سعر عيار 21 اليوم

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 4540 جنيه للبيع و 4565 جنيه للشراء

سعر عيار 18 اليوم

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية نحو 3891 جنيه للبيع و 3912 جنيه للشراء

سعر عيار 14 اليوم

وصل سعر عيار 14 الأدني فئة نحو 3026 جنيه للبيع و 3043 جنيه للشراء

سعر أوقية الذهب اليوم

وبلغ سعر أوقية الذهب نحو 3338 دولار للبيع و 3339 دولار للشراء

تعاملات الذهب في البورصات العالمية

سجّلت أسعار الذهب في السوق المحلية انخفاضًا طفيفًا خلال تعاملات اليوم الخميس، متأثرة بتراجع محدود للأوقية في البورصة العالمية بفعل تحسن نسبي للدولار، وسط ترقّب المتعاملين لتداعيات القمة الأمريكية الروسية المقررة غدًا في ألاسكا، وفقًا لمنصة «آي صاغة».

وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات على الانترنت، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية تراجعت بنحو 5 جنيهات، مقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 4570 جنيهًا، في حين تراجعت الأوقية بنحو 4 دولارات، لتسجل 3355 دولارًا.

أضاف، أن سعر جرام الذهب عيار 24 بلغ 5223 جنيهًا، وعيار 18 سجل 3917 جنيهًا، وعيار 14 وصل إلى 3047 جنيهًا، فيما بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 36560 جنيهًا.

وخلال تعاملات أمس الأربعاء، حافظت الأسعار على استقرار نسبي، إذ افتتح جرام الذهب عيار 21 التداول عند 4575 جنيهًا وأغلق عند نفس المستوى، في حين ارتفعت الأوقية بنحو 11 دولارًا من 3348 إلى 3359 دولارًا.