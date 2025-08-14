قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

آي صاغة: تراجع طفيف في أسعار الذهب محليًا مع ترقب الأسواق لبيانات أمريكية

سعر الذهب
سعر الذهب
ولاء عبد الكريم

سجّلت أسعار الذهب في السوق المحلية انخفاضًا طفيفًا خلال تعاملات اليوم الخميس، متأثرة بتراجع محدود للأوقية في البورصة العالمية بفعل تحسن نسبي للدولار، وسط ترقّب المتعاملين لتداعيات القمة الأمريكية الروسية المقررة غدًا في ألاسكا، وفقًا لمنصة «آي صاغة».

وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات على الانترنت، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية تراجعت بنحو 5 جنيهات، مقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 4570 جنيهًا، في حين تراجعت الأوقية بنحو 4 دولارات، لتسجل 3355 دولارًا.


أضاف، أن سعر جرام الذهب عيار 24 بلغ 5223 جنيهًا، وعيار 18 سجل 3917 جنيهًا، وعيار 14 وصل إلى 3047 جنيهًا، فيما بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 36560 جنيهًا.


وخلال تعاملات أمس الأربعاء، حافظت الأسعار على استقرار نسبي، إذ افتتح جرام الذهب عيار 21 التداول عند 4575 جنيهًا وأغلق عند نفس المستوى، في حين ارتفعت الأوقية بنحو 11 دولارًا من 3348 إلى 3359 دولارًا.


عوامل مؤثرة على الأسعار


يتحرك الذهب حاليًا في نطاق سعري ضيق قرب 3355 دولارًا للأوقية، حيث يحد استقرار الدولار من مكاسبه، كما تبقى المعنويات في السوق هشّة قبيل القمة الأمريكية الروسية، بعد تحذيرات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من “عواقب وخيمة للغاية” إذا لم توقف روسيا الحرب في أوكرانيا، بحسب ما نقلته شبكة CNN.


يرى محللون أن المحادثات قد تشكّل فرصة لتخفيف التوترات، فيما يخشى آخرون من أن يؤدي فشلها إلى تصاعد المخاطر الجيوسياسية وإعادة إشعال تدفقات الملاذات الآمنة نحو الذهب.


ترقب بيانات أمريكية


ينتظر المستثمرون صدور بيانات مطالبات إعانة البطالة الأسبوعية ومؤشر أسعار المنتجين لشهر يوليو في الولايات المتحدة، للحصول على مؤشرات إضافية حول اتجاه السياسة النقدية للفيدرالي.


انخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لليوم الثاني على التوالي، مع تراجع العائد القياسي لأجل 10 سنوات إلى 4.213% والعائد لأجل 30 عامًا إلى 4.803%، في ظل تنامي توقعات خفض أسعار الفائدة. 


ووفق أداة CME FedWatch، تسعّر الأسواق الآن خفضًا كاملًا للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر، مقارنة بنحو 60% فقط قبل أسابيع، مع احتمالات لخفض إضافي في أكتوبر وديسمبر.


تصريحات من مسؤولي الفيدرالي


قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن الفيدرالي بحاجة إلى خفض الفائدة بما يتراوح بين 150 و175 نقطة أساس، داعيًا لخفض فوري بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر. 


في المقابل، أشار أوستان جولسبي، عضو الفيدرالي، إلى أن خفض الفائدة يحتاج عدة أشهر من بيانات تضخم إيجابية، فيما أكد رافائيل بوستيك أن البنك المركزي لديه "رفاهية الانتظار" قبل أي تعديل، مرجحًا خفضًا واحدًا فقط في 2025.


توقعات البيانات


تشير التقديرات إلى ارتفاع مطالبات البطالة الأولية إلى 228 ألفًا مقابل 226 ألفًا في الأسبوع السابق، مع استقرار المطالبات المستمرة عند 1.96 مليون

كما يتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 0.2% على أساس شهري و2.5% سنوي، فيما يسجل المؤشر الأساسي زيادة بنسبة 0.2% شهريًا و2.9% سنويًا.

