قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سموتريتش لـ نتنياهو: حان وقت فرض السيادة الإسرائيلية بشكل كامل وكل شيء جاهز
قرارات رئاسية حاسمة وتكليفات جديدة من الرئيس السيسي للحكومة .. تفاصيل
بث مباشر.. شعائر خطبة الجمعة اليوم من الحرمين الشريفين
الدفاع السورية: هجمات عناصر النظام السابق تصاعدت على مدار 3 أيام مستهدفة قوات الجيش
سموتريتش: فكرة الدولة الفلسطينية خطر وجودي على إسرائيل
لعبة سياسية ورأس حربة.. خبير عسكري يكشف موقف أمريكا من جماعة الإخوان
بالإنفوجراف.. كيفية تلقي طلبات المستأجرين للحصول على شقق بديلة
موعد مباراة ليفربول وبورنموث في الدوري الإنجليزي
مهددا الأسير مروان البرغوثي.. وزير أمن الاحتلال يقتحم الحبس الانفرادي لسجن غانوت
باسم حلقة: مصر نجحت في أن تكون من أهم 10 واجهات سياحية بالعالم.. ونمو بنسبة 21%
بجناحات وبتنضف نفسها.. أحدث سيارة ذكية من جلال
وحشتيني يا بهجة حياتي.. هبة عبد الغني تحيي ذكرى ٤٠ يوما على وفاة والدتها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

شعبة الذهب: إنشاء مصفاة معتمدة في مصر يزيد من تنافسية القطاع

الذهب
الذهب
ولاء عبد الكريم

رحّب إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، بإعلان الحكومة إعداد مشروع قانون لتنظيم عمليات التداول والاستثمار في صناديق الذهب.

أكد في تصريحات صحفية أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في مسار تطوير صناعة الذهب في مصر، وتعزز من جاذبيته كأداة استثمارية آمنة وواعدة خلال الفترة المقبلة.

وأوضح واصف أن هذا التوجه الحكومي يتكامل مع خطة الدولة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتجارة وتصدير الذهب والمشغولات في المنطقة، مشيراً إلى أن إنشاء كيان مسؤول عن تنظيم السوق، إلى جانب تأسيس مصفاة ذهب معتمدة دولياً، سيسهمان في ضبط المعايير الفنية لمعايرة الذهب محلياً وفق العيارات المعترف بها عالمياً، وهو ما يوفر الوقت والتكلفة مقارنة بإرسال الذهب للخارج.

وأشار رئيس شعبة الذهب إلى أن القطاع شهد خلال السنوات الأخيرة طفرة غير مسبوقة في حجم الصادرات، مدفوعاً بزيادة الطاقة الإنتاجية للمصانع المصرية وتطور التصميمات، فضلاً عن التوسع في فتح أسواق جديدة بإفريقيا والخليج وأوروبا.

وأكد أن اعتماد المصفاة المحلية سيساعد في رفع تنافسية المنتج المصري، ويعزز ثقة الأسواق العالمية في جودته، وهو ما يتوافق مع استراتيجية شعبة الذهب والمعادن الثمينة في اتحاد الصناعات نحو تطوير القطاع وزيادة تنافسيته دولياً.
وأضاف واصف، أن شعبة الذهب والمعادن الثمينة مستعدة للتعاون الكامل مع الحكومة في صياغة الجوانب التشريعية والإجرائية للقانون الجديد، وتقديم خبراتها الفنية لضمان تطبيق أفضل الممارسات العالمية في تنظيم السوق.
كما شدد على أن تنظيم صناديق الذهب سيتيح فرصاً استثمارية متنوعة أمام  المستثمرين، ويفتح الباب أمام دخول شريحة أكبر من المدخرين إلى السوق بشكل منظم.

وأشار إلي أن هذه الخطوات تأتي في توقيت بالغ الأهمية، خاصة في ظل الطلب العالمي المتنامي على الذهب، مشيراً إلى أن دعم الصناعة الوطنية وتطوير بنيتها التحتية سيجعل مصر بين أكبر 10 دول مصدرة للمشغولات الذهبية على مستوى العالم بحلول 2030، وفق الاستراتيجية التي وضعتها الشعبة بالتعاون مع الجهات المعنية.

شعبة الذهب والمعادن الثمينة صناديق الذهب قانون تنظيم عمليات التداول والاستثمار صناعة الذهب في مصر مصفاة ذهب معتمدة الذهب محليا فتح أسواق جديدة اتحاد الصناعات المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين في مصر اليوم الجمعة

رسميًا.. أسعار البنزين في مصر اليوم الجمعة

أسعار الدواجن

البانيه نزل 30 جنيها.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الجمعة

تنسيق الجامعات 2025

الأماكن الشاغرة بتنسيق المرحلة الثالثة 2025 علمي.. الكليات المتاحة

سعر الذهب

آخر تحديث لأقل جرام ذهب اليوم 15-8-2025

محمد سعد

مازالت في المستشفى.. تطورات الحالة الصحية لـ أنغام

سعر الذهب

سعر أكبر جرام ذهب اليوم 15-8-2025

ناصر ماهر

ناصر ماهر يواجه أزمة في الزمالك بسبب عبد الله السعيد

سعر الدولار

أقل سعر دولار اليوم 15-8-2025

ترشيحاتنا

اجازة المولد النبوي

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025

السفير محمود كارم رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان

السفير محمود كارم: الاستثمار في الشباب يمثّل قوة لتجديد بنية حقوق الإنسان

ديارنا

مد معرض ديارنا للحرف اليدوية بديوان التضامن الاجتماعي حتي الإثنين

بالصور

بجناحات وبتنضف نفسها.. أحدث سيارة ذكية من جلال

كاديلاك
كاديلاك
كاديلاك

بسبب عيب خطير.. لاند روفر تستدعي أفضل سيارات الدفع الرباعي

جاجوار
جاجوار
جاجوار

عيوب خطيرة.. فورد تثير الجدل باستدعاء أشهر سياراتها للمرة الـ98

فورد
فورد
فورد

رجل يخفي سيارة لامبورجيني نادرة داخل شقته 40 عاما

لامبورجيني
لامبورجيني
لامبورجيني

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نيران صديقة

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر والأردن.. تحالف لا تهزه العواصف

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: المال والزواج ...كيف نمنع الحسابات من أن تفرق بيننا ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

المزيد