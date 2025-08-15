قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

سعر الذهب اليوم 15-8-2025

محمد يحيي

يستمر ثبات سعر الذهب في مصر مع اقتراب منتصف تعاملات صباح اليوم الجمعة الموافق 15 -8-2025، علي مستوي محلات الصاغة المصرية

سعر الذهب اليوم

مع بدء تعاملات اليوم أظهرت بيانات أعيرة الذهب استقرارا في سعر الجرام الواحد داخل محلات تداول المشغولات الذهبية والمجوهرات. 

آخر تحرك للذهب

قبل انتهاء تعاملات أمس الخميس فقد سعر جرام الذهب ما يقارب من 15 جنيه علي الأقل من قيمته منذ الخميس السابق. 

سعر الذهب اليوم الأحد 27 يوليو 2025.. تراجع جميع الأعيرة والجنيه يخسر 700 جنيه

سعر عيار 24 اليوم

وصل سعر أكبر جرام ذهب  وهو من عيار 24 اليوم نحو 5188 جنيه للبيع و 5217 جنيه للشراء. 

سعر عيار 21 اليوم

بلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 4540 جنيه للبيع و 4565 جنيه للشراء

سعر عيار 18 اليوم

وصل سعر عيار 18 المتوسط بين أعيرة الذهب نحو 3891 جنيه للبيع و 3912 جنيه للشراء. 

سعر عيار 14 اليوم

بلغ سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو  3026 جنيه للبيع و 3043 جنيه للشراء. 

سعر أوقية الذهب اليوم

وصل سعر أوقية الذهب نحو 3341 دولار للبيع و 3342 دولار للشراء. 

سعر الجنيه الذهب اليوم

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 36.32 ألف جنيه للبيع و 36.52 ألف جنيه للشراء. 

توقعات الذهب عالميا

تشير التوقعات الأخيرة إلى إمكانية حدوث موجة جديدة من الارتفاع في أسعار الذهب بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المعدن الثمين سيكون معفيًا من الرسوم الجمركية الجديدة.

يأتي ذلك وسط حالة من الغموض لا تزال تحيط بالأسواق، خاصة بعد القرارات الأخيرة.. فماذا ينتظر المعدن الأصفر؟

سعر الذهب يحبس الأنفاس.. عيار 21 يتجاوز 5000 جنيه رسميًا بالمصنعية

تأثير الأخبار على السوق

خلال الأسبوع الماضي، سجلت عقود الذهب الأمريكية الآجلة ارتفاعات قياسية جديدة بعد تقارير تفيد بأن بعض سبائك الذهب قد تخضع لما يُعرف بالرسوم "التبادلية". كان هناك ارتباك بشأن ما إذا كانت الأسعار ستتأثر بالرسوم الجمركية التي تم فرضها مؤخرًا على الواردات. 

في 31 يوليو، تلقت إحدى شركات تكرير الذهب السويسرية إشعارًا من وكالة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية، يفيد بأن سبائك الذهب بوزن كيلوجرام واحد وسبائك الذهب بوزن 100 أونصة ستخضع لتصنيفات جمركية قد تفضي إلى فرض رسوم.

ومع ذلك، جاء رد ترامب ليبدد هذه الشكوك، حيث أكد على منصة "تروث سوشيال" الخاصة به أن الذهب لن يخضع للرسوم الجمركية، مصرحًا بأن البيت الأبيض سيصدر توضيحًا حول ما وصفه بـ "المعلومات المضللة" بشأن الرسوم.

توقعات أسعار الذهب

في تحليل له، أعرب فيليب جيجلس، الرئيس التنفيذي للاستراتيجية في بنك "بي إن بي باريبا فورتيس"، عن تفاؤله بشأن مستقبل الذهب، سواء كان خاضعًا لنظام الرسوم الجمركية أو لا. 

وفي حديثه لقناة "سي إن بي سي"، توقع أن تصل أسعار الذهب إلى 4,000 دولار للأونصة، مشيرًا إلى أن تأكيد ترامب بإعفاء المعدن من الرسوم التبادلية يفتح المجال لبلوغ مستويات تاريخية جديدة.

سعر الجنيه الذهب اليوم سعر عيار 18 اليوم سعر عيار 14 اليوم سعر جرام الذهب المشغولات الذهبية والمجوهرات سعر جرام الذهب اليوم

