القيمة السوقية ترجح كفة الأهلي أمام فاركو في الدوري
الإدارية العليا تفصل في 10 طعون على نتائج انتخابات مجلس الشيوخ
15 ألف مريض وجريح بحاجة للإجلاء الطبى خارج غزة
أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة.. انخفاض عيار 21
عشرات الوفيات والإصابات.. الكويت تكشف آخر إحصائيات ضحايا التسمم بسبب الكحول
نانسي عجرم توجه رسالة لـ أنغام بعد ظهور نتيجة التحاليل
سقوط مسيرة إسرائيلية على سطح مستشفى فى بنت جبيل جنوب لبنان
حفرنا قبرنا بأنفسنا.. اعترافات عبرية بانهيار صورة إسرائيل في العالم
حقوق وآداب وخدمة اجتماعية وفني صحي.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025
أمين حزب الله: لا سيادة لبنانية دون المقاومة المانعة لإقامة المستوطنات
زيلينسكي: نعتمد على أمريكا .. وحان الوقت لإنهاء الحرب الأوكرانية
أخبار التوك شو| مفاجأة سارة بشأن الطقس.. سعر الذهب اليوم.. الخارجية: نرفض قرارات إسرائيل بالتوسع في الاستيطان

محمد البدوي

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، وفيما يلي أبرزها:

تنتهي اليوم.. الأرصاد تزف أخبارا سارة بشأن حالة الطقس
أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن الموجة شديدة الحرارة تنتهي اليوم، ومع بداية الأسبوع المقبل غدا السبت تعود درجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية في فصل الصيف، لتسجل القاهرة الكبرى ما بين 35 و36 درجة مئوية.

ترامب: يجب السماح للصحفيين بدخول غزة
عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن ترامب، قال إنه يجب السماح للصحفيين بدخول غزة.

الخارجية: مصر مستمرة في جهودها الحثيثة لوقف إطلاق النار في غزة
قال وزير الخارجية بدر عبد العاطي لمسؤولة السياسة الخارجية الأوروبية، أن مصر مستمرة في جهودها الحثيثة لوقف إطلاق النار في غزة.

الخارجية: نرفض القرارات الإسرائيلية الأخيرة بالتوسع في الاستيطان بالضفة الغربية
قال الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج لمسئولة السياسة الخارجية الأوروبية: إننا "نرفض بشكل قاطع توسيع العدوان الإسرائيلي في الضفة الغربية، وذلك وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة “القاهرة الإخبارية”.

سعر الذهب اليوم في مصر.. ومفاجأة بشأن عيار 21 الآن
يبحث كثير من المواطنين، خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير الذي شهدته الفترة الأخيرة.

روبوتات مفخخة وتدمير مربعات سكنية.. التاريخ يشهد على جرائم الاحتلال في غزة
قال بشير جبر، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من دير البلح، إن قطاع غزة يشهد تصعيدًا عسكريًا عنيفًا من قبل الطيران الحربي الإسرائيلي، حيث تتواصل الغارات على مناطق عدة في مدينة غزة، والمحافظة الوسطى، والمناطق الجنوبية من القطاع، مخلفةً شهداء ودمار واسع.

الأمم المتحدة: قرار إسرائيل ببناء مستوطنة جديدة بالقدس الشرقية غير قانوني
قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن قرار إسرائيل بناء مستوطنة جديدة في القدس الشرقية خطوة غير قانونية، وذلك وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة “القاهرة الإخبارية”.

لعبة سياسية ورأس حربة.. خبير عسكري يكشف موقف أمريكا من جماعة الإخوان
قال العقيد حاتم صابر الخبير العسكري والاستراتيجي وخبير مقاومة الإرهاب الدولي وحرب المعلومات إن فكرة إدراج جماعة الإخوان المسلمين كتنظيم إرهابي أو منظمة إرهابية من جانب الولايات المتحدة الأمريكية فكرة متواجدة منذ فترة، ولكن على لسان وزير الخارجية الأمريكي ذكر أن الحكومة الأمريكية في صدد الشروع في ذلك.
الأرصاد تعلن انكسار الموجه الحارة في هذا الموعد
أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية إنه بداية من اليوم تبدأ الكتل الهوائية تؤثر على حالة الطقس، وبداية من صباح الغد السبت سيكون هناك انكسار لتلك الموجة.

أستاذ علوم بيئية: البحث العلمي يمثل العقل المفكر
قال الدكتور هشام القصاص أستاذ العلوم البيئية وعميد كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية السابق بجامعة عين شمس إن البحث العلمي يمثل العقل المفكر الذي يوجه كافة الجهود الأخرى سواء الحكومية أو المجتمعية لتكون أكثر كفاءة وتأثرا.

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نيران صديقة

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر والأردن.. تحالف لا تهزه العواصف

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: المال والزواج ...كيف نمنع الحسابات من أن تفرق بيننا ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

