الخارجية: نرفض القرارات الإسرائيلية الأخيرة بالتوسع في الاستيطان بالضفة الغربية

قال الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج لمسئولة السياسة الخارجية الأوروبية: إننا "نرفض بشكل قاطع توسيع العدوان الإسرائيلي في الضفة الغربية، وذلك وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة “القاهرة الإخبارية”.

القرارات الإسرائيلية

وشدد وزير الخارجية قائلا: "نرفض القرارات الإسرائيلية الأخيرة بالتوسع في الاستيطان بالضفة الغربية وندين التصريحات حول ما يسمى "إسرائيل الكبرى".

وأكد “عبد العاطي” أن الإجراءات الإسرائيلية تسهم في تأجيج التوترات والتصعيد وعدم الاستقرار بالمنطقة، مشددا على ضرورة إيجاد أفق سياسي لتحقيق تسوية عادلة ومستدامة للقضية الفلسطينية واستعادة الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة.

وقف إطلاق النار

كما أكد وزير الخارجية على استمرار مصر في جهودها الحثيثة لوقف إطلاق النار في غزة.

وحثّ وزير الخارجية، الاتحاد الأوروبي على دعم الجهود الدولية للتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة ونفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية.