قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أبرزهم الحمل.. 5 أبراج عصبية لا يمكن تحملهم
10 ملايين دولار مكافأة لمن يرشد عن قادة منظمة المخدرات المكسيكية
بدء سداد القسط الثالث من أقساط مدينة الصحفيين بالسادس من أكتوبر
المهن التمثيلية: منع تناول أزمة بدرية طلبة لحين انتهاء التحقيق
الخارجية الفلسطينية تحمّل الاحتلال مسؤولية حياة البرغوثي داخل السجن
أول ظهور لـ ليلي علوي بعد تعرضها لحادث سير
آليات تنفيذ قانون العمل الجديد على أجندة القومي لحقوق الإنسان
طريقة استخراج شهادة ميلاد جديدة
استغلوا الأطـ.فال في التسول بالعجوزة والدقي.. عصابة تواجه الحبس 5 سنوات
الصلاة على النبي يوم الجمعة.. صيغة شريفة تكفي همك وتغفر ذنبك
الكرملين: قمة ألاسكا بين بوتين وترامب ستركز على الأزمة الأوكرانية دون اتفاقات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الخارجية الفلسطينية تحمّل الاحتلال مسؤولية حياة البرغوثي داخل السجن

مروان البرغوثي
مروان البرغوثي
القسم الخارجي

في تطور جديد للأوضاع داخل سجون الاحتلال، حمّلت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة والمباشرة عن حياة الأسير القيادي مروان البرغوثي وكافة الأسرى الفلسطينيين، ووصفت الإجراءات التي طالت البرغوثي بأنها "إرهاب دولة منظم" يهدف إلى تهديده والضغط عليه جسديًا ونفسيًا وفقا لوكالة وفا الفلسطينية.

وأدانت الوزارة اقتحام الوزير الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير لأقسام العزل الانفرادي في سجن "ريمون"، مؤكدة أن تهديده المباشر للبرغوثي يعد استفزازًا غير مسبوق في إطار الجرائم والانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيون.

من جهته، أفاد مكتب إعلام الأسرى – وفق ما نقلته تقارير الأخبار – أن بن غفير اقتحم زنزانة العزل التي يقبع فيها البرغوثي وقال له صراحة "لن تنتصروا علينا، من يمسّ شعب إسرائيل، ومن يقتل أطفالنا ونساءنا – سنمحيه".

واعتبر المكتب أن هذه التصريحات تكشف عن "عقلية انتقامية وتحريضية" داخل منظومة السجون الإسرائيلية، فيما أعربت عائلة البرغوثي عن خشيتها من أن تكون الزيارة تمهيدًا لـ"إعدامه بقرار سياسي مسبق".

كما نشرت تايمز أوف إسرائيل مشاهد مصوّرة للاقتحام، مشيرة إلى أنه أول ظهور علني للبرغوثي منذ سنوات، حيث بدا في حالة صحية متدهورة وهزيل البنية، وهو ما أكدته عائلته. وأضاف نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ أن تهديد بن غفير يمثل "قمة الإرهاب النفسي والمعنوي والجسدي" الذي يتعرض له الأسرى، داعيًا إلى تدخل دولي عاجل حسب تايمز اوف اسرائيل.

القيادي الفلسطيني مروان البرغوثي (مواليد 1959) معتقل منذ عام 2002، وصدر بحقه عدد من أحكام السجن المؤبد بتهم تتعلق بدوره في الانتفاضة الثانية. ويُنظر إليه في الأوساط الفلسطينية كرمز وطني وقيادي بارز. وقد أمضى سنوات طويلة في العزل الانفرادي وتعرض لمعاملة قاسية، ما أثار انتقادات حقوقية وإنسانية واسعة.

ويأتي هذا التصعيد – المتمثل في تهديد بن غفير المباشر للبرغوثي – ليكشف عن منحى أكثر خطورة في تعامل سلطات الاحتلال مع الأسرى الفلسطينيين. وتطالب وزارة الخارجية الفلسطينية اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمجتمع الدولي باتخاذ خطوات عاجلة لحماية الأسرى، ووقف ما تصفه بـ"جرائم الدولة" داخل السجون، وصولًا للإفراج الفوري عنهم جميعًا.

سجون الاحتلال وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية الاحتلال الإسرائيلي الأسرى الفلسطينيين وزارة الخارجية الفلسطينية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تأخير الساعة

تأخير الساعة 60 دقيقة رسميًا مساء يوم خميس.. موعد التوقيت الشتوي 2025

على حسين مهدي بعد عودته لمصر : الرئيس السيسي هو اللي وقف معايا .. تسقط كل المنظمات وحقوق الإنسان

على حسين مهدي بعد عودته لمصر : الرئيس السيسي هو اللي وقف معايا .. تسقط كل المنظمات وحقوق الإنسان

9 درجات دفعة واحدة.. الأرصاد تعلن بشرى سارة

9 درجات نزولًا دفعة واحدة.. الأرصاد تعلن بشرى سارة

المولد النبوي الشريف - اجازه المولد النبوي

موعد المولد النبوي 2025 وتاريخ إجازة مولد النبي .. 3 أيام إجازات متتالية

وزير التربية والتعليم

بعد قليل .. قرار مهم من وزير التعليم

أرشيفية

400 ألف جنيه في 24 ساعة..تراجع كبير في أسعار السيارات وسط سباق الوكلاء

حالة الطقس

سيول وأمطار رعدية .. الأرصاد تعلن خبرا مهما لمواطني هذه المحافظات

الرئيس السيسي

بعد تصديق الرئيس السيسي.. تفاصيل مد خدمة المعلمين وفق قانون التعليم الجديد

ترشيحاتنا

الفنان القدير رشوان توفيق

رشوان توفيق يشارك في إحياء أربعين سميحة أيوب.. صور

تامر عاشور

تامر عاشور يتألق في العلمين الجديدة بأجواء عالمية.. صور

وفاء موصللي

انجرحت كتير.. فنانة شهيرة تكشف تفاصيل تعرضها للخيانة الزوجية

بالصور

حبيبة القلوب.. ‎100 عام على ميلاد هدى سلطان

هدى سلطان
هدى سلطان
هدى سلطان

تربية رياضية الزقازيق تناقش رسالة دكتوراة حول الاتصالات التسويقية

الباحث عمر حجازي
الباحث عمر حجازي
الباحث عمر حجازي

السيطرة على حريق في مصنع بيتروكيماويات بالشرقية

السيطرة على حريق
السيطرة على حريق
السيطرة على حريق

وائل عبد العزيز: خروج أختي ياسمين من المستشفى أسعد لحظة عشتها .. وشوجر دادي مفاجأة .. والزهد حياتي حاليا |حوار

وائل عبد العزيز مع المذيعة تقى الجيزاوي
وائل عبد العزيز مع المذيعة تقى الجيزاوي
وائل عبد العزيز مع المذيعة تقى الجيزاوي

فيديو

مطاردة الواحات

خلوها تعمل حادثة.. تفاصيل مطاردة 3 سيارات لفتاة بطريق الواحات

خناقه بنت الكابتن ربيع ياسين

تتدخل في حياتي.. ماذا حدث بين ابنة الكابتن وخالتها في الشيخ زايد؟

وائل عبد العزيز مع المذيعة تقى الجيزاوي

وائل عبد العزيز: خروج أختي ياسمين من المستشفى أسعد لحظة عشتها .. وشوجر دادي مفاجأة .. والزهد حياتي حاليا |حوار

محمد عادل فتحي

رسالة خاصة من المشرف على الكرة بالمقاولون لرؤساء الأندية والمدربين .. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نيران صديقة

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر والأردن.. تحالف لا تهزه العواصف

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: المال والزواج ...كيف نمنع الحسابات من أن تفرق بيننا ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

المزيد