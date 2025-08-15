الخارجية الفلسطينية تحمّل الاحتلال مسؤولية حياة البرغوثي داخل السجن

في تطور جديد للأوضاع داخل سجون الاحتلال، حمّلت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة والمباشرة عن حياة الأسير القيادي مروان البرغوثي وكافة الأسرى الفلسطينيين، ووصفت الإجراءات التي طالت البرغوثي بأنها "إرهاب دولة منظم" يهدف إلى تهديده والضغط عليه جسديًا ونفسيًا وفقا لوكالة وفا الفلسطينية.

وأدانت الوزارة اقتحام الوزير الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير لأقسام العزل الانفرادي في سجن "ريمون"، مؤكدة أن تهديده المباشر للبرغوثي يعد استفزازًا غير مسبوق في إطار الجرائم والانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيون.

من جهته، أفاد مكتب إعلام الأسرى – وفق ما نقلته تقارير الأخبار – أن بن غفير اقتحم زنزانة العزل التي يقبع فيها البرغوثي وقال له صراحة "لن تنتصروا علينا، من يمسّ شعب إسرائيل، ومن يقتل أطفالنا ونساءنا – سنمحيه".

واعتبر المكتب أن هذه التصريحات تكشف عن "عقلية انتقامية وتحريضية" داخل منظومة السجون الإسرائيلية، فيما أعربت عائلة البرغوثي عن خشيتها من أن تكون الزيارة تمهيدًا لـ"إعدامه بقرار سياسي مسبق".

كما نشرت تايمز أوف إسرائيل مشاهد مصوّرة للاقتحام، مشيرة إلى أنه أول ظهور علني للبرغوثي منذ سنوات، حيث بدا في حالة صحية متدهورة وهزيل البنية، وهو ما أكدته عائلته. وأضاف نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ أن تهديد بن غفير يمثل "قمة الإرهاب النفسي والمعنوي والجسدي" الذي يتعرض له الأسرى، داعيًا إلى تدخل دولي عاجل حسب تايمز اوف اسرائيل.

القيادي الفلسطيني مروان البرغوثي (مواليد 1959) معتقل منذ عام 2002، وصدر بحقه عدد من أحكام السجن المؤبد بتهم تتعلق بدوره في الانتفاضة الثانية. ويُنظر إليه في الأوساط الفلسطينية كرمز وطني وقيادي بارز. وقد أمضى سنوات طويلة في العزل الانفرادي وتعرض لمعاملة قاسية، ما أثار انتقادات حقوقية وإنسانية واسعة.

ويأتي هذا التصعيد – المتمثل في تهديد بن غفير المباشر للبرغوثي – ليكشف عن منحى أكثر خطورة في تعامل سلطات الاحتلال مع الأسرى الفلسطينيين. وتطالب وزارة الخارجية الفلسطينية اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمجتمع الدولي باتخاذ خطوات عاجلة لحماية الأسرى، ووقف ما تصفه بـ"جرائم الدولة" داخل السجون، وصولًا للإفراج الفوري عنهم جميعًا.