وزير الخارجية يشدد على أهمية حقن دماء الفلسطينيين

أكد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية، للسيناتور الأمريكي كريس فان هولن هاتفيا، ضرورة التوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وشدد وزير الخارجية، على أهمية حقن دماء الشعب الفلسطيني وضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وأكد وزير الخارجية، ضرورة ممارسة الضغط على الحكومة الإسرائيلية للسماح بالنفاذ الآمن والمستدام للمساعدات الإنسانية وفتح المعابر كافة.

وأشار وزير الخارجية، إلى ضرورة طرح أفق سياسي لتحقيق تسوية عادلة ومستدامة للقضية الفلسطينية واستعادة الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة.