يونيسف: 13 ألف طفل بغزة دخلوا في دائرة سوء التغذية الحاد خلال يوليو الماضي

أكدت منظمة يونيسف، أن 13 ألف طفل في قطاع غزة دخلوا في دائرة سوء التغذية الحاد خلال يوليو الماضي، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية تسجيل 4 حالات وفاة نتيجة المجاعة وسوء التغذية، مشيرة إلي أن العدد الإجمالي لضحايا المجاعة وسوء التغذية ارتفع إلى 239 شهيدًا، من بينهم 106 أطفال.

وفي وقت سابق ، حذّرت الوزارة من أن الأوضاع الصحية والإنسانية في غزة والتي وصلت إلى مستويات كارثية، مؤكدة أن المنظومة الصحية باتت عاجزة تمامًا عن تلبية احتياجات السكان، لا سيما في المناطق الشمالية التي تعاني من انعدام شبه كامل للغذاء والدواء.

وأشارت تقارير طبية إلى أن آلاف الأسر تعاني من نقص حاد في الغذاء ومياه الشرب، وأن الأطفال والمرضى وكبار السن هم الأكثر عرضة لخطر الوفاة بسبب سوء التغذية الحاد.