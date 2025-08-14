الخارجية الإسرائيلية تكشف ملامح خطة إنهاء الحرب على غزة

أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن الحكومة وضعت خطة من خمسة بنود رئيسية لإنهاء الحرب في قطاع غزة، من بينها إقامة إدارة مدنية "غير إسرائيلية" تتولى الشؤون الإدارية في القطاع بعد انتهاء العمليات العسكرية.

إطلاق سراح المحتجزين ونزع سلاح حماس

وتشمل الخطة أيضًا العمل على إطلاق سراح جميع المحتجزين لدى حركة حماس، بالإضافة إلى نزع سلاح الحركة كشرط أساسي لتحقيق الاستقرار في المنطقة.

إسرائيل تحتفظ بالسيطرة الأمنية

أكدت الخارجية الإسرائيلية أن تل أبيب ستحتفظ بالسيطرة الأمنية الكاملة على قطاع غزة حتى بعد انتهاء الحرب، وذلك لضمان منع أي تهديدات أمنية مستقبلية.

جاءت هذه التصريحات في نبأ عاجل بثته قناة "القاهرة الإخبارية"، نقلاً عن مصادر رسمية في وزارة الخارجية الإسرائيلية، والتي أكدت أن هذه الخطوط العريضة تشكل الإطار العام لخطة ما بعد الحرب.