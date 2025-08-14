قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

من بينهم 106 أطفال.. صحة غزة تعلن ارتفاع ضحايا المجاعة لـ 239 شهيدًا

محمود نوفل

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية تسجيل 4 حالات وفاة نتيجة المجاعة وسوء التغذية، مشيرة إلي أن العدد الإجمالي لضحايا المجاعة وسوء التغذية إرتفع إلى 239 شهيدًا، من بينهم 106 أطفال.

وفي وقت سابق ، حذّرت الوزارة من أن الأوضاع الصحية والإنسانية في غزة والتي وصلت إلى مستويات كارثية، مؤكدة أن المنظومة الصحية باتت عاجزة تمامًا عن تلبية احتياجات السكان، لا سيما في المناطق الشمالية التي تعاني من انعدام شبه كامل للغذاء والدواء.


كما أشارت تقارير طبية إلى أن آلاف الأسر تعاني من نقص حاد في الغذاء ومياه الشرب، وأن الأطفال والمرضى وكبار السن هم الأكثر عرضة لخطر الوفاة بسبب سوء التغذية الحاد.

يأتي ذلك وسط صمت دولي متزايد تجاه معاناة المدنيين.

